LA RTS VEUT RENDRE UNE COPIE SANS FAUTE

La Radio Télévision Sénégalaise (RTS) a organisé, ce lundi 21 octobre 2024, une réunion avec les mandataires des listes de candidats aux élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. La Radio Télévision Sénégalaise (RTS) a organisé, ce lundi 21 octobre 2024, une réunion avec les mandataires des listes de candidats aux élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain. Cette rencontre, qui s’est tenue à la Maison de la Presse Babacar Touré, avait pour objectif d’établir un cadre clair pour la gestion médiatique et logistique de la campagne électorale, en garantissant une couverture équitable à toutes les listes en compétition. Parmi les points essentiels discutés, figure la désignation des Points Focaux. Chaque liste aura une équipe technique et un journaliste attitré, désigné comme « Point Focal » de la RTS, qui accompagnera la liste tout au long de la campagne. Ce dispositif permettra de faciliter la coordination entre les listes et la RTS, assurant une meilleure gestion des interactions. La RTS a aussi rappelé qu’en plus de son siège à Dakar, elle dispose de cinq studios régionaux dans les villes de Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor, Tambacounda et Matam. Ces infrastructures offriront aux différentes listes les mêmes conditions d’enregistrement que dans la capitale, garantissant ainsi un accès équitable aux moyens de production pour l’ensemble des candidats. Les montages des enregistrements se feront quotidiennement à partir de 9h00, selon l’ordre d’arrivée des mandataires à la RTS. Chaque liste bénéficiera d’une heure pour finaliser ses contenus. Une fiche de montage détaillant les noms des intervenants devra être signée conjointement par le mandataire de la liste et le responsable de la RTS pour valider le processus. Les conditions de diffusion seront strictement encadrées : seules les images capturées par la RTS seront utilisées durant le temps d’antenne réservé à chaque liste. En plus de cela, chaque formation politique devra soumettre à la RTS et au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) les noms de leurs mandataires et leurs plannings de campagne. En cas de modification de ces plannings, les listes devront en informer immédiatement ces deux entités. Le journal de la campagne sera diffusé en deux segments : de 18h30 à 19h45, puis de 21h00 à 22h15. L’ordre de passage des listes sera déterminé par le CNRA. Pour le dernier jour de la campagne, un seul journal sera diffusé, et la réception des rushs s’arrêtera à 18h30. Toute soumission effectuée après cette heure pourrait ne pas être prise en compte. Chaque liste disposera de 3 minutes de temps d’antenne. Le directeur de la RTS, Pape Alé Niang, a souligné que le CNRA sera le superviseur de l’ensemble du processus de couverture médiatique. Selon Matar Sall, représentant du CNRA, « les règles de traitement équitable seront respectées tout au long de la campagne », garantissant ainsi une diffusion équitable pour toutes les formations politiques. Matar Sall a rappelé que la campagne électorale débutera le dimanche 27 octobre 2024 à 00h00 et prendra fin le vendredi 15 novembre 2024 à minuit. Ce sont 41 partis, coalitions de partis et entités indépendantes qui concourront lors de ces élections législatives anticipées, marquant ainsi un moment important pour l’avenir politique du Sénégal. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Arnaud



