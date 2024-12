LA STATUE LAT-DIOR DE THIÈS A COÛTÉ 44 MILLIONS FCFA, SELON LA MUNICIPALITÉ Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2024 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon la mairie, ce projet a été attribué à la suite d’une recommandation de la Direction centrale des marchés publics qui avait instruit le maire de la Ville de lancer le marché par une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte. Thiès, 18 déc (APS) – La statue Lat-Dior de Thiès a coûté plus de 44 millions de FCFA, au lieu des 70 millions de FCFA, avancés par certains médias et sur les réseaux sociaux, précise la ville de Thiès, dans un communiqué transmis à l’APS. « Le montant exact consacré à cette œuvre d’art est de 44.338.500 francs FCFA TTC (toutes taxes comprises), soit 36.357 570 francs FCFA hors TVA », indique notamment le communiqué signé par la Direction de l’information et de la communication de ladite institution municipale. Selon la ville de Thiès, « ce projet a été attribué à la suite d’une recommandation de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) qui avait instruit le maire de la Ville de lancer le marché par une demande de renseignements et de prix à compétition ouverte (DRPCO) ». « Conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal, la ville a inscrit le marché dans son plan de passation des marchés, avant de procéder à son lancement », poursuit le texte. L’institution municipale dit regretter la « propagation de chiffres inexacts susceptibles de déformer la réalité des faits et de semer la confusion dans l’opinion publique ». « Le conseil de ville de Thiès tient à rappeler son engagement pour la transparence dans l’exécution des projets et invite l’ensemble des citoyens à se référer aux informations officielles pour éviter toute interprétation », ajoute la même source. La statue représentant la figure de la résistance à la colonisation française, Lat-Dior Ngoné Latyr Diop, monté sur son cheval Malaw, a été inaugurée, jeudi par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Ce projet de la ville de Thiès réalisé par l’artiste-sculpteur burkinabè Siriki Ky, est une œuvre en bronze de 2,65 mètres. Le comité scientifique de ce projet est présidé par le professeur Ibrahima Thioub, avec comme rapporteur le Professeur Babacar Mbaye Diop. Il compte parmi ses membres, le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), Adja Maïmouna Niang, enseignante-chercheure à l’UIDT, Ousseynou Masserigne Guèye, directeur de l’information et de la communication de la ville de Thiès, etc. Siriki Ky, un artiste sculpteur mondialement reconnu, travaille le bronze, en utilisant des techniques ancestrales, telles que la cuisson des moules au feu de bois et la fonte du bronze dans une forge traditionnelle. L’artiste, fait chevalier de l’ordre du lion en 2018 par le président Macky Sall lors de l’inauguration du Musée des civilisations noires, a réalisé une bonne partie des statues qui ornent l’allée des Etalons au Burkina Faso parmi lesquelles celles des réalisateurs sénégalais Sembene Ousmane et Alain Gomis. « L’œuvre que nous avons inaugurée aujourd’hui, au-delà de sa dimension esthétique, à l’image de tant de produits de nos artistes, cinéastes, est porteuse d’une efficace fonction pédagogique dans la transmission de nos valeurs et vertus les meilleures », avait dit le chef de l’Etat, lors de la cérémonie d’inauguration de la statue en hommage au héros national Lat-Dior Diop. Source Logo: APS Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/societe/la-statue-lat-dio...

