LA SUPRÉMATIE DE LA VOIX DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

Le peuple sénégalais vient de s’illustrer, à la face de l’Afrique et du monde en élisant son cinquième président de la République, ce dimanche 24 mars 2024, en la personne de Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, responsable du parti politique dissous, PASTEF. Une élection atypique en ce sens que le président sortant n’étant pas candidat et le nouvel élu, fraîchement sorti de prison, a été désigné et accompagné dans cette opération par son compère, son frère de parti et de corporation professionnelle, Ousmane SONKO, inspecteur des impôts et des domaines, leader charismatique de ladite formation et dont les droits civiques confisqués par les juridictions, ont été le levain de son inéligibilité.



Après avoir traversé une période tumultueuse de son histoire politique, ponctuée par des dizaines de morts, le saccage de l’université, des grandes surfaces, d’infrastructures de toutes natures, des attaques à l’arme à feu et au cocktail molotov, en mars 2021 et en 2023, la République malmenée eu égard au traitement infligé à O.S. émanant de deux procès l’opposant à la masseuse Adji SARR et au ministre Mame Mbaye NIANG, mais aussi et surtout à la prétendue prétention du président sortant à briguer un troisième mandat alors qu’un flou sur la Constitution laissant douter sur la limitation des mandats, une bonne frange de la jeunesse s’est farouchement opposée au régime en place, mettant le pays à feu et à sang.



Le calendrier électoral fut impacté par ce tohu- bohu national au point que le pouvoir fut obligé de convoquer un dialogue national, à l’effet de désamorcer cette bombe politico-sociale et instaurer un climat apaisé. Du coup, de ces conclaves, Khalifa Ababacar SALL, leader de Taxawu Sénégal et Karim Meissa WADE obtinrent leur quitus de participation à l’élection présidentielle. Démarra le débat sur le choix de la date de l’élection impliquant l’intervention du Conseil Constitutionnel, qui se distingua moult fois, en prenant le contrepied du président de la République et de l’Assemblée nationale, avec force arguments juridiques. Au moment où O.S. et le futur président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE croupissaient en prison.



Et last but not least, le choix du candidat de la Mouvance présidentielle effectué par le président de la coalition BBY, en dépit d’un cortège de contestations de natures diverses issues des rangs de l’APR, vient s’ériger en équation paramétrique à plusieurs inconnues dès lors que le premier ministre fut accusé par le PDS d’une tentative de corruption du président du Conseil constitutionnel et d’un autre membre de ladite institution; un fait qui noircit l’atmosphère politique au point d’engendrer une polémique à nulle autre pareille, à quelques encablures de l’élection présidentielle. Or donc, l’Assemblée nationale entra de plein fouet dans un tourbillon politico- judiciaire qui engendra une interpellation du pouvoir judiciaire par le pouvoir législatif et simultanément la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire inhérente à ladite accusation.



Le pays s’enlisa dans un imbroglio politico- judiciaire qui n’empêcha pas le Conseil Constitutionnel de statuer sur cette situation tout en en infirmant le vouloir du Chef de l’Etat. Un signe caractéristique de son indépendance salué par toute la classe politique. Cependant que la barque Sénégal semblait tanguer en eaux troubles voire dans une impasse inédite dans l’histoire de notre pays, le Président Macky SALL convoquait un second dialogue, à l’effet d’une résolution sur les modalités devant préfigurer l’organisation effective de l’élection présidentielle et l’éligibilité des candidats en fonction de leur position, sous l’angle du parrainage, selon l’arbitrage du Conseil constitutionnel. Ainsi se fissure le bloc des candidats ayant déposé la caution de trente millions, préalable à toute participation à ces joutes, au–delà de la validation du parrainage, un vrai casse-tête chinois corrélé à un autre exercice aux relents de jeu de hasard, le tirage au sort. Hélas.



C‘est alors que le dialogue dirigé par le président M.S., boycotté par les candidats admis au parrainage, proposa la date du 24 mars pour la tenue de l’élection contrairement au Conseil constitutionnel, qui opta pour le 31 mars 2024. La première fut plus pertinente et retenue dès lors que la seconde devrait coïncider avec les fêtes de Pâques.





De ces débats, est retenue l’idée d’une loi d’amnistie ayant trait aux violences provenant des affaires inhérentes au troisième mandat, à l’emprisonnement de O. S. etc. Pour tout dire, l’amnistie couvre tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infractions criminelles commis entre le 1 er février 2023 et le 25 février 2024 tant au Sénégal qu’à l’étranger, relatives à des manifestations ou des motivations politiques.





Cette date actée, la campagne électorale démarra pour douze jours ; les candidats, bon an mal an, sillonnèrent le pays, compte tenu des contingences de l’heure ; prêts ou non, c’est selon, ils se soumirent à l’appréciation du peuple, ce dimanche 24 mars. Un jour historiquement chargé pour plusieurs raisons ; pour la première fois dans notre pays, le président sortant organise l’élection à laquelle il n’est pas candidat, le futur vainqueur étant retenu dans les liens de la prévention jusqu’au début de la campagne ; qui plus est, il est le candidat de substitution désigné par son mentor, le charismatique leader de l’ex PASTEF, O...