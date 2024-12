LANCEMENT DE LA PLATEFORME LIGEEYAL SA REEW POUR LES APPELS À CANDIDATURES Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

"Cette plateforme permettra à chaque Sénégalais, qu’il soit au pays ou dans la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement", selon le chef de l'Etat. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le lancement imminent de la plateforme numérique "Ligeeyal sa reew", prévue pour le premier trimestre de 2025. « Cette plateforme permettra à chaque Sénégalais, qu’il soit au pays ou dans la diaspora, de déposer sa candidature aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement », a-t-il expliqué. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de démocratiser les processus de nomination et de favoriser l’égalité des chances. « J’ai déjà instruit le Bureau Organisation et Méthode de travailler à l’identification des postes clefs devant être mis en compétition et de proposer des règles d’organisation du comité de sélection des candidats », a-t-il précisé. Le président a également souligné l’importance de cette réforme dans le cadre de son programme de bonne gouvernance. « Cette démarche vise à rapprocher l’État des citoyens et à renforcer leur rôle dans la construction nationale. Nous voulons faire de chaque Sénégalais un acteur décisif du changement », a-t-il affirmé. Avec cette initiative, le Sénégal entend se positionner comme un modèle de transparence et d’innovation dans la gestion publique. « Ces réformes témoignent de notre engagement à placer le citoyen au cœur de l’action publique et à bâtir un Sénégal uni, juste et prospère », a conclu le président. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/lancement-de-la...

Accueil Envoyer à un ami Partager