LANCEMENT DU PROJET QA-DOC : Une partage d’expertises et d’expériences pour renforcer la qualité dans les écoles doctorales et la recherche

L’Ucad, l’Anaq-Sup et l’association Obreal ont procédé hier au lancement du projet Qa-Doc, un projet de capacitation pour l’évaluation et l’assurance qualité des formations doctorales et de la recherche. Il s’agit de mettre en commun les différentes expertises et expériences pour définir les normes de qualité dans les écoles doctorales et la recherche et de passer à leur évaluation en vue d’une amélioration continue de la qualité.







La mise en place de normes de qualité pour la formation doctorale et la gestion de la recherche est devenue une priorité dans de nombreux pays. Des systèmes nationaux d’assurance qualité se développement à travers le continent africain. C’est dans ce sens que le projet de capacitation pour l’évaluation et l’assurance qualité des formations doctorales et de la recherches (Projet Qa-Doc) piloté par l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en collaboration avec l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation (Anaq-Sup) et l’association Obreal a été lancé hier en présence des membres du consortium composé de partenaires africains et européens du sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. De l’avis du secrétaire exécutif de l’Anaq-Sup, Lamine Guèye, le projet Qa-Doc cible trois pays (le Sénégal, la Guinée et la Rdc) impliquant leurs ministères en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, leurs agences nationales respectives d’assurance qualité et deux universités par pays, dont l’Ucad et Gaston Berger pour le Sénégal. « Le projet Qa-Doc s’est vu assigner pour objectifs de renforcer les capacités des ministères de l’Éducation et des agences nationales d’assurance qualité afin de mettre en place et d’appliquer des normes d’évaluation pour la formation doctorale et la recherche ; renforcer les capacités des universités pour évaluer la qualité de la recherche et des études doctorales, en se basant sur des normes élaborées et adaptées à partir d’autres systèmes et procédures nationaux, régionaux et internationaux ; et renforcer la collaboration en matière de recherche et les programmes de doctorat collaboratifs entre l’Europe et l’Afrique, en promouvant l’adoption de normes communes en matière d’assurance qualité et d’évaluation », explique Lamine Guèye, persuadé qu’il existe un grand potentiel d’échange de connaissances et de partage d’expériences entre ces pays trois cibles.

A l’en croire, cette réunion de lancement représente une occasion pour toutes les parties prenantes de se retrouver et de discuter sur les meilleures pratiques qui favoriseront la réussite du projet. Le patron de l’Anaq-Sup s’est en outre félicité de l’approche de partenariat adopté dans le cadre de ce projet qui permettra, permettra, dit-il, la cocréation et le co-développement de normes de qualité par les gouvernements et les institutions, en collaboration avec des agences et universités de l’Union européenne. Babacar Faye, venu représenter le recteur de l’université Cheikh Anta Diop s’est également réjoui des objectifs du projet Qa-Doc dans le domaine de l’assurance qualité au niveau des universités et des institutions de recherches. «Cette activité est d’une importance capitale dans l’enseignement supérieur. Nous sommes à l’ère des certifications de programmes et il est important que toutes ces formations au sein de nos universités puissent atteindre ces standards internationaux leur permettant de répondre aux besoins du monde socioprofessionnel en termes de qualité dans l’enseignement et de dans la formation », ajoute M. Faye.



