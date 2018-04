LDC: Mohamed Salah face à un dilemme si Liverpool se qualifie pour la finale

L’international égyptien, Mohamed Salah, pourrait faire face à un dilemme religieux si Liverpool se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions.

Pour cause, la nouvelle star des Reds est un musulman et le Ramadan, le mois saint musulman qui exige un jeûne pendant certaines heures de la journée, débute le 15 mai.

Le jeûne du Ramadan commence le mois prochain et Liverpool a une grande chance d’obtenir sa qualification pour la finale. Le club anglais a battu l’AS Roma 5-2 lors du match aller de la demi-finale à Anfield.

Shawki Allam, le Grand Mufti d’Egypte, a donné la permission à Mohamed Salah et ses coéquipiers égyptiens de reporter leur jeûne pour qu’ils puissent se préparer pour la Coupe du Monde. Mais il n’est pas encore sûr si Salah dont le nom signifie « culte » en arabe, ira contre sa foi pendant le Ramadan.

En 2014, l’ancienne star de Roma avait révélé qu’il était très difficile pour lui d’observer le Ramadan et gérer les entraînements.

« Le Ramadan était un peu difficile pour moi car nous avions deux séances d’entraînements tous les jours, il faisait très chaud et je jouais à chaque match. Je n’étais même pas capable de boire de l’eau jusqu’à 21h30. »

« Lorsque vous vous entraînez deux fois par jour, votre taux d’énergie baisse à la deuxième séance, mais le Ramadan signifie beaucoup pour moi, alors je suis très heureux et je me sens bien », avait déclaré Salah, cité par UK Sun.

Selon le Coran, le Ramadan est une période de jeûne qui dure soit 29 ou 30 jours et qui est obligatoire pour tous les musulmans sains dans le monde.

