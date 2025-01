LE CDEPS DÉNONCE LES ENTORSES DANS LA NOMINATION DES MEMBRES DU CNRA Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 01:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal dénonce de graves irrégularités, remettant en question l’indépendance de cet organe régulateur. Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a vivement critiqué les récentes nominations au sein du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Dans un communiqué publié ce jour, le CDEPS dénonce de graves irrégularités dans ce processus, mettant en péril l’indépendance de cet organisme régulateur. Selon le CDEPS, le décret portant nomination des membres du CNRA, signé le 11 décembre dernier, comporte plusieurs anomalies notamment « l’atteinte à la compétence du Président de la République , le non-respect de la durée du mandat, le manque d’indépendance ». Le CDEPS rappelle que la nomination des membres du CNRA relève de la seule compétence du Président et non du ministre de la Communication. Un climat de tension grandissant dans le secteur des médias Il souligne également que le mandat des membres du CNRA est de six ans, non renouvelable et non révocable, a-t-il déclaré jugeant ces nouvelles nominations illégales. Selon Mamadou Ibra Kane, le CNRA est censé être une autorité indépendante or les nouveaux membres ne répondent pas à ce critère, notamment en termes d’affiliation politique. Par ailleurs, le CDEPS dénonce une série d’atteintes à la liberté de la presse depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le communiqué souligne que ces agissements mettent en péril la stabilité du Sénégal, les médias ayant un rôle crucial à jouer dans la vie démocratique du pays et appelle les autorités à respecter la loi et à garantir un environnement propice à l’exercice du journalisme. Les médias sénégalais demandent plus de garanties En outre, il demande une plus grande transparence dans les processus de nomination au sein des organes de régulation. Le CDEPS appelle également à la mise en place d’une Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle (HARCA), conformément aux textes en vigueur. Cette nouvelle instance devrait garantir une meilleure indépendance et une plus grande représentativité de tous les acteurs du secteur. Il dénonce également une nouvelle atteinte à la liberté de la presse au Sénégal. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/le-cdeps-denonce-le...

