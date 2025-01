LE GOUVERNEMENT ADOPTE UN PROJET DE DÉCRET D’APPLICATION DE LA LOI RÉGISSANT LES START-UPS Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 23:41 | | 0 commentaire(s)|

Cette loi du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion des start-ups au Sénégal marque une étape importante pour soutenir l'écosystème entrepreneurial. Dakar, 29 jan (APS) – Le gouvernement sénégalais annonce avoir adopté, lors de son Conseil des ministres de ce mercredi, un projet de décret portant application d’une loi du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la start-up au Sénégal. Le communiqué du Conseil des ministres, qui donne cette information, annonce aussi que le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires a informé ses collègues du niveau d’avancement du projet visant à créer huit pôles territoriaux dans le pays. Le gouvernement va ‘’activer’’ cette année les huit pôles économiques prévus dans son programme national de développement, a assuré le président de la République, lundi 23 janvier, à Diamniadio (ouest). Ces pôles seront les ‘’assises stratégiques de la territorialisation des politiques publiques’’, avait-il précisé en présidant la conférence des administrateurs et managers publics. ‘’Le Premier ministre a informé le Conseil de la poursuite des travaux de mise en œuvre opérationnelle de l’agenda ‘Sénégal 2050’ en mettant l’accent sur l’affinement de la liste des projets, programmes et réformes prioritaires à soumettre [au] président de la République, au plus tard à la mi-février 2025’’, lit-on également dans le communiqué publié par le gouvernement après sa réunion hebdomadaire. Source Logo: APS Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/le-gouvernement...

