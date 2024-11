LE GRAND SAUT Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Le pays entre dans une ère nouvelle où la jeunesse devra incarner le changement par son travail et son éthique. Les trois années à venir, libérées du cycle électoral, s'annoncent comme une période cruciale Alhamdoulillah ! Alhamdoulillah ! Alhamdoulillah ! Le silence du peuple qui choisit, les premiers résultats, les tendances lourdes, les félicitations et les célébrations marquées par l'humilité et la gravité devant le défi qui se présente devant le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ils ne suffiront pas pour engager et réussir tous les changements attendus par le pays et sa jeunesse. Celle-ci doit constituer le moteur par sa mobilisation, sa détermination, son éducation, sa formation, son culte du travail, son sens de l'éthique. On ne sera pas un pays développé du jour au lendemain. Cela prendra des dizaines d'années, mais des grands progrès peuvent être réalisés à moyen terme. Des conditions sine qua non : une cohésion sociale retrouvée, une pacification de l'espace politique, des réformes hardies dans le domaine de la gouvernance politique, un combat sans répit contre la gangrène de la corruption. Trois ans de repos électoral ! Quel pied ! Tous, fermons là et travaillons nak ! Jub, Jubbal, Jubbanti, Juboo. Source Logo: SenePlus Primary Section: Opinions Secondary Sections: Politique Développement Société Archive setting:



Source : Source : https://www.seneplus.com/opinions/le-grand-saut...

