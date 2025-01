LE JARAAF FAIT UN GRAND PAS VERS LA QUALIFICATION Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Janvier 2025 à 20:33 | | 0 commentaire(s)|

Avec ce deuxième succès d’affilé, le club dakarois prend la deuxième place de la poule C avec 8 points. Diamniadio, 12 jan (APS) – Le Jaraaf de Dakar a battu (1-0) l’ASEC d’Abidjan en match comptant pour la 5e journée de la coupe de la Confédération africaine de football(CAF), au stade Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio. La rencontre a démarré avec du rythme et de l’intensité. Le Jaraaf de Dakar prend de l’ascendance sur le jeu, avec un bon Abdoulaye Faty. Très virevoltant, l’attaquant du Jaraaf donne du fil à retordre à la défense de l’ASEC Mimosas. Toutefois, la domination de l’équipe de la Médina ne donne pas de résultats escomptés jusqu’à la 26-ème mn où elle trouve la faille. Sur un corner, bien placé, Abdoulaye Oualy envoie le ballon par la tête au fond des filets. Il ouvre ainsi le score au grand dam des rares spectateurs présents car le match se déroule sans public, à cause de la sanction de jouer deux matchs à huis clos, infligée au Jaraaf . Après l’ouverture du score par le représentant du Sénégal en Coupe CAF, le match baisse d’intensité. Le score n’évolue pas jusqu’à la mi-temps. Au retour, de la seconde période, les ivoiriens reviennent avec de meilleurs arguments. Ils dominent, sans se créer des occasions. L’entraineur du Jaraaf, Malick Daff réagit en densifiant son milieu. Les nombreux changements des deux équipes ne permettent pas au score d’évoluer jusqu’à la fin. Avec ce deuxième succès d’affilé, le Jaraaf fait un grand pas vers la qualification en quart de finale, prenant ainsi la deuxième place de la poule C avec 8 points. Dans cette poule C, l’USM Alger a assuré sa qualification , en battant (2-1) Opara United de Botswana. Assurés de terminer aux deux premières places, les algériens vont recevoir tranquillement le Jaraaf, lors du dernier match de poule. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/le-jaraaf-fait-un-...

Accueil Envoyer à un ami Partager