LE MAGNIFIQUE HOMMAGE DE GANA GUEYE A EL HADJI DIOUF : « Grâce à toi, nous avons réalisé que tout était possible… »

Un joueur exceptionnel rend un hommage à un autre qui a marqué le football sénégalais à jamais. Idrissa Gana Guèye, cadre indéfectible de l'équipe nationale du Sénégal, a adressé des mots honorables à El Hadji Ousseynou Diouf qui, selon lui, a fait réaliser à toute sa génération que réussir dans le football n'était pas impossible à un Sénégalais issu du plus profond du pays.



Idrissa Gana Guèye rend hommage à la légende El Hadji Ousseynou Diouf. Dans un post Instagram, le milieu de terrain des Lions confie qu’il fait partie des joueurs inspirés par l’ancien attaquant des Reds de Liverpool. Selon Gana Guèye, "Dioufy" a décomplexé une génération entière.

"El Hadj, tu as marqué l’histoire de notre football et inspiré des générations entières par ton talent et ta détermination. Grâce à toi, nous avons appris à croire en nos capacités et à jouer sans complexe sur toutes les pelouses du monde entier. Tu as décomplexé une génération entière. Grâce à toi, nous avons réalisé que tout était possible", a-t-il écrit dans son compte Instagram.

Le joueur d’Everton a confié que l’ex N°11 des Lions a fait connaître le Sénégal. "Malgré ta réputation de bad boy, tu as fait connaître le Sénégal au niveau international. Double Ballon d’Or africain, et cela, sans même forcer. El Hadji Diouf, the one and only. On aime ou on n’aime pas, tu resteras à jamais une légende vivante", a-t-il fait savoir.

Idrissa Gana Guèye raconte qu’il aurait tout donné juste pour le voir entrer à l’échauffement au stade Léopold Sédar Senghor.

"Jamais je n’aurais imaginé qu’un jour, je pourrais te côtoyer et prendre cette photo avec toi. Ton impact sur le football sénégalais est incommensurable, et pour cela, nous te serons toujours reconnaissants", a-t-il écrit.







