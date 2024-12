LE MANDAT D’EXÉCUTION POUR LE PROJET D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE TOUBA SIGNÉ Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

Ce projet, inscrit dans le Grand Transfert d’Eau à partir du Lac de Guiers, ambitionne d’assurer un accès pérenne et équitable à l’eau potable pour des milliers de citoyens. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a procédé ce lundi à la signature du mandat d’exécution du Projet d’Alimentation en Eau Potable Durable pour Touba et ses environs. Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre du Grand Transfert d’Eau (GTE) à partir du Lac de Guiers, une initiative stratégique visant à garantir un accès pérenne à l’eau potable pour les populations. La cérémonie, tenue à la Sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, a rassemblé des personnalités influentes. Parmi elles, les directeurs généraux de la SONES et de l’OFOR, Abdoul Niang et Hamade Ndiaye, ainsi que des représentants du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Des autorités administratives et partenaires techniques ont également participé, témoignant de l’importance du projet. Le projet englobe plusieurs composantes majeures notamment la construction d’une station de traitement de l’eau brute en provenance du Lac de Guiers, le renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable et le renforcement des capacités de stockage pour répondre à une demande croissante. Ces infrastructures visent à assurer un accès durable et équitable à l’eau potable, répondant ainsi aux besoins des habitants de Touba et des localités environnantes. Ce projet s’inscrit dans la vision stratégique du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, et concrétise les priorités exprimées par Serigne Mountakha Mbacké. Sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement réaffirme son engagement envers un développement harmonieux et durable du pays. Le Projet d’Alimentation en Eau Potable Durable de Touba constitue une avancée significative dans la réalisation des ambitions de la Vision Sénégal 2050. En garantissant un accès fiable à l’eau, il contribue directement à l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en soutenant la croissance économique et sociale de la région. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/le-mandat-dexecut...

Accueil Envoyer à un ami Partager