LE PACKAGE DU HAJJ MAINTENU A 2 600 000 FCFA

Pour le hajj de cette année, seul le prix du billet d’avion a connu une hausse. En effet, le gouvernement a annoncé hier au sortir d’un conseil interministériel sur le pèlerinage que le prix du package est maintenu à 2 600 000 fcfa. Il en est du pécule qui est de 300 ryals. Le premier vol aller est prévu le 28 juillet 2019, le dernier vol pour le retour foulera le sol sénégalais le 22 août. Comme l’année dernière, le nombre de pèlerins sénégalais sera de 12 860 personnes. Les 11 000 seront convoyés par les privés et la délégation générale s’occupera de 2 860 pèlerins.

Le premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a présidé hier un conseil interministériel sur le pèlerinage. Cette rencontre a permis au gouvernement et à la délégation générale au pèlerinage de faire l’évaluation de la dernière édition et de se projeter sur celle de 2019. Pour le ministre et porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, le Sénégal veut inscrire le hajj dans une ligne de qualité et de performance. Il estime que toutes les réformes ont été finalisées vers cette perspective. «il s’agit de l’amélioration du bien-être du pèlerin en toutes circonstances, mais aussi de la consolidation de l’image de marque du Sénégal dans le cadre de l’organisation et du déroulement du pèlerinage», a soutenu Seydou Guèye.

Cette année, le Sénégal a un quota de 12 860 pèlerins dont les 11 000 seront convoyés par les voyagistes privés. Le reste c’est-à-dire les 2 860 seront sous la responsabilité de la délégation générale pour le pèlerinage. Le prix du package est maintenu au même tarif que l’année dernière. Idem pour celui du pécule qui s’élève à 300 ryals. La durée du séjour sera de 21 jours afin de permettre aux pèlerins d’accomplir tout le rituel. De l’avis de Seydou Guèye, le premier vol aller est fixé au 28 juillet. Le dernier vol pour le retour se fera le 22 août. S’agissant de l’évaluation du pèlerinage 2018, indique Seydou Guèye, les voyagistes privés, les associations de consommateurs et le gouvernement du Sénégal ont été unanimes à reconnaître le bon déroulement du hajj de l’année dernière. «Nous étions partis sur des paramètres très simples avec un prix du package qui était fixé à 2 600 000 et un prix plafond qui était fixé pour les voyagistes, sous réserve d’une autorisation de la délégation générale au pèlerinage en cas de dépassement», affirme le porte-parole du gouvernement.

Lors de la dernière édition, explique Seydou Guèye, les privés avaient convoyé 10 860 pèlerins, la délégation avait pris en charge 2 000 et le nombre de missionnaires était fixé à 35. A l’en croire, «cette logique de rationalisation avait permis d’arriver à un regroupement des voyagistes. L’objectif fixé est d’arriver à un nombre beaucoup plus limité de 20 voyagistes intervenants. Cette année, nous passons d’une quarantaine à une trentaine de voyagistes». Le ministre porte-parole du gouvernement ajoute que l’autre innovation apportée pour le hajj de cette année sera la mise en ligne d’un portail électronique national. Ce portail va servir de système d’information et permettra de façon interactive d’anticiper sur certains détails en amont et en aval du pèlerinage.

À la suite de ces aspects, le premier ministre a validé un certain nombre d’éléments. Il s’agit essentiellement du maintien du prix du package à 2 600 000 francs CFA, avec comme modalités de mise en œuvre, le voyage en Arabie saoudite d’une mission pour des discussions avec la compagnie aérienne flynas. Il s’agira aussi d’engager les voyagistes privés à faire voyager le maximum de leurs pèlerins par cette compagnie aérienne. Cette mission sera au royaume d’Arabie saoudite le 8 avril prochain qui correspond avec l’ouverture officielle du démarrage des opérations pour le hajj 2019.

