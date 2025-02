LE PAPE FRANÇOIS DANS UN ÉTAT CRITIQUE Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2025 à 20:41 | | 0 commentaire(s)|

Le souverain pontife de 88 ans lutte contre une grave crise respiratoire qui nécessite une oxygénation à haut débit, après une semaine d'hospitalisation pour une pneumonie complexe (SenePlus) - Le Vatican a annoncé samedi une détérioration préoccupante de l'état de santé du pape François, hospitalisé depuis une semaine. Selon les informations rapportées par Associated Press, le souverain pontife de 88 ans traverse une phase critique après avoir subi "une crise respiratoire asthmatique de longue durée" nécessitant l'administration d'oxygène à haut débit. D'après le communiqué du Vatican, le pape a également dû recevoir des transfusions sanguines en raison d'une faible numération plaquettaire, associée à une anémie. "Le Saint-Père reste conscient et a passé la journée dans un fauteuil, bien qu'avec plus de douleurs que la veille. Pour le moment, le pronostic est réservé", précise le bulletin médical. L'équipe médicale du Gemelli, l'hôpital où le pape est soigné depuis le 14 février, fait face à une situation délicate. Le Dr Sergio Alfieri, chef du service de médecine et chirurgie, a souligné lors d'une conférence de presse vendredi la principale menace qui pèse sur le pontife : le risque de septicémie. "Une septicémie, avec ses problèmes respiratoires et son âge, serait vraiment difficile à surmonter", a-t-il averti, ajoutant que le pape "sait qu'il est en danger" et a demandé que cette information soit transmise. Le diagnostic initial révèle une situation médicale complexe. Les médecins ont d'abord identifié une infection respiratoire d'origine virale, bactérienne et fongique, suivie d'une pneumonie touchant les deux poumons. Le traitement prescrit comprend un "repos absolu" et une combinaison de cortisone et d'antibiotiques, accompagnée d'oxygène selon les besoins. Cette crise de santé survient dans un contexte particulier pour l'Église catholique, en pleine Année sainte. Comme le rapporte Associated Press, le Vatican s'est efforcé de calmer les spéculations concernant une éventuelle démission du pape. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a qualifié ces rumeurs d'"inutiles" dans un entretien au Corriere della Sera, soulignant que la priorité était la santé du pape, sa guérison et son retour au Vatican. Pour la deuxième semaine consécutive, le pape ne pourra pas assurer sa traditionnelle bénédiction dominicale. Cette absence forcée intervient alors que des diacres du monde entier se rassemblent au Vatican pour leur week-end spécial de l'Année sainte, un événement majeur qui n'a lieu que tous les vingt-cinq ans dans l'histoire de l'Église catholique. Source Logo: SenePlus Primary Section: International Secondary Sections: Développement Société Archive setting: Unique ID: Farid



