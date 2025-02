LE POUVOIR DES IMAGES EN RELATIONS INTERNATIONALES Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 23:11 | | 0 commentaire(s)|

Le sociologue Djiby Diakhaté décrypte une série d’images dans cette émission intitulée, « Les Carnets culturels». Un programme propose par le Carre culturel, entité compose d’une librairie, une maison d’édition et une galerie d’art. Une image vaut mille mots, dit l’adage. Cette expression, aussi courte soit-elle, traduit la puissance de l’image dans la communication et son impact dans le déclenchement d’émotions. Dans ce numéro des Carnets culturels, le sociologue-philosophe Djiby Diakhaté décrypte, avec justesse et éloquence, une série d’images pour offrir une clé de lecture au public. Une émission produite et réalisée par Le Carré culturel, dans l’espace pittoresque de sa galerie d’art aux Almadies, route de Ngor. Un bel exercice de sémiologie dans lequel le sociologue, très médiatisé, semble bien tirer son épingle du jeu. De Nelson et Winnie Mandela, poing levé à la sortie de prison, au genou du policier blanc sur le cou de George Floyd aux États-Unis, en passant par les images apocalyptiques de la destruction de Gaza par l’armée israélienne, entre autres, le sociologue analyse avec une précision chirurgicale les images à lui soumises. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=02byxwa8LCY&t=30s Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Archive setting: Unique ID: Fred



