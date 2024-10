LE PRÉSIDENT FAYE EN VISITE EN ARABIE SAOUDITE ET EN TURQUIE Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Octobre 2024 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

En Ryad où il va séjourner du 27 au 31 octobre, Diomaye va avoir des rencontres bilatérales avec les hautes autorités saoudiennes. Il va également participer au Future Investment Forum, un évènement mondial réunissant des leaders politiques et économiques Dakar, 26 oct (APS) – Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye entame à partir de dimanche une tournée diplomatique devant le mener respectivement en Arabie Saoudite et en Turquie, a-t-on appris de source officielle. En Arabie Saoudite où il va séjourner du 27 au 31 octobre, le président sénégalais va avoir des rencontres bilatérales avec les hautes autorités saoudiennes. Il va également participer au Future Investment Forum, un évènement mondial réunissant des leaders politiques et économiques, a indiqué la source. Bassirou Diomaye Faye se rendra à partir du 31 octobre en Turquie à l’invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Source Logo: APS Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



