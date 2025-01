LE SAES MENACE DE PARALYSER LES UNIVERSITÉS Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 00:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur annonce une possible grève à partir du 13 février, dénonçant l’inaction du gouvernement face à ses revendications. Le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) annonce une possible grève à partir du 13 février, dénonçant l’inaction du gouvernement face à ses revendications. Malgré le dépôt d’un préavis en janvier, les enseignants du supérieur estiment que leurs doléances restent ignorées. Le bras de fer entre le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur (SAES) et le gouvernement sénégalais pourrait aboutir à une paralysie des universités publiques dès le 13 février. Le syndicat accuse les autorités de faire la sourde oreille à leurs revendications, malgré le dépôt d’un préavis de grève depuis début janvier. Les enseignants exigent l’application du protocole d’accord signé avec l’État, dont l’exécution tarde, selon eux. Ils dénoncent également la détérioration des conditions de travail dans les universités publiques sénégalaises, affectant aussi bien les enseignants que les étudiants. Le SAES a brandit cette menace ce jeudi 30 janvier 2025, au cours d'un atelier de mise à niveau à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cette rencontre a permis de dresser un état des lieux des universités publiques, d’identifier les défis et d’explorer des perspectives d’amélioration. Cet atelier marque également le début des célébrations des 40 ans du SAES, un syndicat engagé dans la défense des droits des enseignants du supérieur. Source Logo: SenePlus Primary Section: Éducation Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/education/le-saes-menace-...

Accueil Envoyer à un ami Partager