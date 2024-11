LE SÉNÉGAL BOUCLE LA PHASE DES ÉLIMINATOIRES PAR UNE VICTOIRE Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024 à 22:38 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions ratent de peu le carton plein, en ne concédant qu’un match nul devant le Burkina Faso (1-1) le 6 septembre dernier à Dakar. Le Sénégal a battu, 2-0, le Burundi, en match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc, mardi, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Les Lions se sont imposés grâce à un doublé de Habib Diarra. Avec trois réalisations au compteur, Diarra est co-meilleur buteur de l’équipe nationale dans cette campagne des éliminatoires avec Sadio Mané. Les Lions du Sénégal ont parfaitement maîtrisé l’ensemble de la rencontre, même s’ils se sont relâchés à vingt minutes de la fin de la seconde période. Les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly ont livré une bonne première période, grâce aux prestations remarquées de Krépin Diatta, d’lliman Ndiaye et de Habib Diarra sur le côté droit. Le trio associé à la générosité offensive de Cherif Ndiaye a donné du fil à retordre à la défense burundaise, presque à la dérive. Les Sénégalais se sont créés beaucoup d’occasions avant de trouver, finalement, la faille à la 35e mn. La parfaite combinaison entre Iliman Ndiaye et Habib Diarra a fini par faire mouche. Ndiaye a délivré une subtile passe à Diarra qui a terminé l’action par une magnifique balle piquée. Diarra marque son deuxième but avec l’équipe nationale, après le premier inscrit lors du match de la cinquième journée contre le Burkina Faso, jeudi, à Bamako. Délivré par le but, l’équipe du Sénégal va multiplier les attaques, mais sans en concrétiser une seule jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, le Sénégal a d’entrée remis la pression en seconde période. Cette fois-ci, la domination ne tarde pas à être payante. Entré en deuxième période à la place d’Iliman Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly, va offrir le doublé à Diarra, à la 51e mn. Le jeune capitaine de Strasbourg (Ligue 1 en France) inspiré de son premier but, une balle piquée, va récidiver en trompant une deuxième fois le portier burundais, Jonathan Nahimana. Le Burundi a tenté d’exister dans le match par quelques occasions, mais les Sénégalais, déjà qualifiés et premiers du groupe L, avaient trop envie de boucler de gagner devant leur public et terminer ainsi l’année en beauté. Même si les Lions ont relâché la pression depuis la 70e mn, ils sont restés concentrés en défense pour repousser les rares occasions des Hirondelles du Burundi. L’entraîneur du Sénégal, Pape Bouna Thiaw va opérer plusieurs changements avec les entrées de Habib Diallo, Abdoulaye Seck, Lamine Camara et Pathé Ciss. Les nouveaux entrants ont multiplié les assauts devant les buts adverses, mais sans succès. Les Lions vont finalement s’imposer, 2-0, devant le Burundi. Le Sénégal termine les éliminatoires, premier du groupe L avec 16 points. Les Lions ratent de peu le carton plein, en ne concédant qu’un match nul devant le Burkina Faso (1-1) le 6 septembre dernier à Dakar. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/le-senegal-boucle-...

Accueil Envoyer à un ami Partager