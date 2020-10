LE TORCHON BRULE AU MARCHE POISSON CENTRAL DE KAOLACK

L’association des utilisateurs du marché central de poisson accuse le concessionnaire et l’administration d’être à l’origine des difficultés que traverse le marché. Selon les marayeurs, l’usine de fabrique de glace et les machines du jet d’eau sont en panne et ne fonctionnent plus. Les mareyeurs dénoncent aussi le recrutement abusif de 65 travailleurs et des […]

L’association des utilisateurs du marché central de poisson accuse le concessionnaire et l’administration d’être à l’origine des difficultés que traverse le marché. Selon les marayeurs, l’usine de fabrique de glace et les machines du jet d’eau sont en panne et ne fonctionnent plus. Les mareyeurs dénoncent aussi le recrutement abusif de 65 travailleurs et des arriérés de factures d’électricité. Ils interpellent le ministre de la Pêche sur cette situation.

Cheikh Ndao, le directeur par intérim, dément ces allégations. D’après lui, il travaille avec des machines vétustes et des efforts sont entrain d’être faits pour gérer cette situation .

Source : https://letemoin.sn/le-torchon-brule-au-marche-poi...