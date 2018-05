LÉGENDE : Les chiffres hallucinants du duo Messi-Iniesta au Barça Dimanche soir, après avoir joué toute sa carrière au FC Barcelone, Andrés Iniesta a fait ses adieux au club catalan. Durant ses années barcelonaises, le numéro 8 espagnol a fait rêver les amateurs de ballon rond. Ses statistiques communes avec Lionel Messi montrent bien l'empreinte qu'ils vont laisser dans l'histoire du football. Andrés Iniesta et Lionel Messi ont évolué durant 14 saisons ensemble sous les couleurs du FC Barcelone.

Andrés Iniesta et Lionel Messi ont évolué durant 14 saisons ensemble sous les couleurs du FC Barcelone. Durant cette période, les deux joueurs ont évolué avec les meilleurs joueurs de ces dernières décennies : Xavi, Ronaldinho, Henry, Pujol ou encore Neymar. Mais ils ont surtout pratiqué l'un des plus beaux football de l'histoire du ballon rond. Avec les qualités footballistiques de Messi et Iniesta, les Barcelonais ont appliqué à merveille le fameux Tiki-Taka développé par Johan Cruyff et sublimé par Pep Guardiola.





Au delà du jeu magnifique développé par le FC Barcelone durant la dernière décennie, les trophées ont également été au rendez-vous. En ​14 saisons communes au Barça, Iniesta et Messi ont disputé 488 rencontres communes pour seulement 56 défaites. Ils ont joué 32 310 minutes ensemble sous les couleurs barcelonaises et 1194 buts ont été inscrits lorsque les deux hommes étaient sur la pelouse.





Durant cette période les deux hommes ont tout gagné :

- 9 Liga

- 6 Coupe du Roi

- 4 Ligues des Champions

- 7 Supercoupe d'Espagne

- 3 Supercoupe de l'UEFA

- 3 Mondial des clubs



Le plus beau symbole de la puissance de cette équipe restera le podium du Ballon d'Or 2010 avec Messi 1er, Xavi 2ème et Iniesta 3ème.



En 4 saisons depuis 2014, le FC Barcelone a perdu 3 capitaines symboliques du jeu à la barcelonaise : Pujol, Xavi et Iniesta.



Aujourd'hui, le nouveau capitaine s’appelle Lionel Messi mais les supporters sont bien conscients que le joueur de 30 ans n'est pas éternel. Lors de son départ une page de l'histoire du club se tournera définitivement...















Eurofootnews



