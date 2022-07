LEGISLATIVES 2022 : Abdoulaye Sow fait déferler une marée humaine pour accueillir Mimi Touré

Une foule immense et compacte s’est massée sur la route nationale, de l’entrée de la ville au rond-point de la mairie, sur près de 3 km. Totalement déchaînée, elle scandait le nom du Président Macky Sall, de Madame Aminata Touré et du ministre-maire, Abdoulaye Saydou Sow.



A. Sow : « A Kaffrine, il n’y aura pas de combat, faute d’adversaire »



S’adressant à des militants totalement acquis à la cause, le ministre de l’Urbanisme, maire de Kaffrine et tête de liste départementale, a clamé qu’« à Kaffrine, il n’y aura pas de combat, faute d’adversaire. Parce que notre parti est uni, notre coalition est unie. Ce que vous avez vu ici à Kaffrine aujourd’hui, c’est le travail de toute une coalition, le travail de toute une équipe unie derrière vous, derrière le Président Macky Sall, pour lui donner une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022 ».



« Madame la tête de liste, le Président Macky Sall a fait de Kaffrine ce qu’elle est aujourd’hui. L’ensemble des réalisations faites de Senghor à Abdoulaye Wade, le Président Macky Sall les a multipliés par dix. Macky Sall a redonné à Kaffrine sa place dans ce pays. C’est pourquoi Madame la tête de liste, ici, vous pouvez être rassurée. Nous avons choisi le camp de la construction dirigé par le Président Macky Sall, contre le camp de la destruction structuré autour de la haine, du mensonge et de la contre-vérité. Le reste, ce sera le 31 juillet où nous ferons la différence pour donner une majorité écrasante au Président Macky Sall », a tonné M Sow.



De son côté, la tête de liste nationale dira : « Monsieur le ministre-maire, sachant que vous êtes vice-président de la Fédération, nous ne pouvons pas venir à Kaffrine sans vous féliciter pour la nouvelle victoire des "Lions" au Maroc, avec la razzia aux CAF Awards. Vous avez les félicitations de tout le peuple sénégalais. Nous sommes fiers de vous. Le président de notre coalition vous a donné les moyens et vous avez amené un résultat. Et au soir du 31 juillet, Kaffrine amènera aussi un résultat ».



Mimi Touré : « On franchira la barre des 90% ici »



Aux populations du Ndoucoumane, Aminata Touré de dire : « Vous savez pourquoi vous devez la victoire au Président Macky Sall, qui a beaucoup fait pour Kaffrine. Je donnerais en exemple la route Kaffrine-Nganda de 35 km que vous avez longtemps réclamée, dont il a fallu que le Président Macky Sall arrive pour que ce calvaire finisse. Le Président Macky Sall est un Président social. Il a offert ici 5 700 bourses de sécurité familiale et 199 cartes d’égalité des chances aux personnes vivants avec un handicap. Il a réalisé aussi dans ce département, 15 postes de santé et ce bijou qu’est l’hôpital régional de Kaffrine. Les braves femmes du Ndoucoumane ont bénéficié de 2,1 milliards FCfa à travers la DER, et le FONGIP est venu y ajouter 1,07 milliard ».



Et d’ajouter : « Le Président Macky Sall n’a pas oublié la jeunesse. Parce qu’il croit en sa jeunesse. Il ne sacrifie pas sa jeunesse en l’appelant à un mortel combat. C’est pour cela d’ailleurs qu’il y a 40 investis jeunes sur notre liste nationale et nos listes départementales et qu’il y a le programme ‘Xeyu ndaw yi’. Il n’a pas non plus oublié les religieux avec son programme de modernisation des daaras ».



Mimi Touré d’avertir cependant, que « tout ça, c’est de l’argent. Et cet argent, c’est l’Assemblée nationale qui le vote. Par conséquent, pour que le Président puisse travailler en toute quiétude, il faut que Kaffrine lui offre un score sans précédent. On a espoir qu’avec l’unité que Kaffrine affiche, on franchira la barre des 90% ici, dans le département. Et ça, c’est largement à votre portée. Le Président ne vous demande que d’être présent le 31 juillet pour la grande victoire ».