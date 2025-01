LES 4 POINTS ESSENTIELS DÉVELOPPÉS EN CONSEIL DES MINISTRES

Voici les 4 points à retenir de la lecture effectuée par le Porte-parole du Gouvernement, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, concernant les décisions du Président.

1-Refondation du secteur public

Concernant ce point crucial, le Président de la République est d’abord revenu sur la nécessité d’avoir une administration moderne et numérique afin d’améliorer les services publics. C’est ainsi que Bassirou Diomaye Faye a salué la tenue pour la première fois de la conférence des administrateurs et managers publics. Un événement qui a réuni les dirigeants du secteur public. L’objectif était clair : réfléchir sur les voies et moyens de rendre les administrations plus efficaces et proches des citoyens. De ce fait, elle pourra être capable de livrer des résultats.

Selon le Président Diomaye Faye, il y a une priorité de réformer la fonction publique « pour une gestion plus transparente et performante, la mise en place de contrats de performance pour les entreprises publiques afin qu’elles fonctionnent mieux et contribuent davantage à notre économie, et enfin la digitalisation des services publics qui permettra à chacun d’accéder plus facilement à des démarches rapides et fiables, où qu’il se trouve au Sénégal ».

2-Développement du secteur privé

En second lieu, le Président de la République a insisté sur le développement du secteur privé. Bassirou Diomaye Faye, qui note son importance dans la création d’emplois et la croissance économique, souhaite que ce secteur « devienne un levier puissant pour notre développement. Pour cela, le gouvernement collabore avec les industriels et les investisseurs pour bâtir une politique adaptée aux réalités économiques ». C’est dans ce sens que « le forum Invest in Sénégal qui se tiendra en avril 2025, permettra de montrer au monde entier que le Sénégal est une destination de choix pour les investissements ». Et de révéler que l’ambition est de mobiliser 5600 milliards de francs CFA dans les secteurs privés national et international entre 2025 et 2029 afin de financer des projets qui auront un impact direct sur la vie des Sénégalais.

3-Relance et au développement du secteur touristique

Par ailleurs, on a la relance et le développement du secteur touristique, vecteur essentiel pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye veut donc vivifier ce secteur en créant 500 000 emplois d’ici 2050. « Pour y parvenir plusieurs actions sont prévues : valoriser notre patrimoine naturel et culturel, promouvoir nos destinations touristiques pour attirer davantage de visiteurs étrangers, et sécuriser nos zones touristiques en renforçant la police touristique ». A cet effet, une réunion interministérielle aura bientôt lieu pour définir les mesures prioritaires en vue de relancer ce secteur stratégique.

4-Modernisation des marchés et espaces commerciaux

Pour finir, le Président de la République a abordé la modernisation des marchés et espaces commerciaux. Préoccupé par les incendies et l’insécurité dans les marchés, Bassirou Diomaye Faye demande une révision approfondie du Programme de modernisation des marchés. « L’objectif est simple : sécuriser et moderniser ces lieux essentiels à l’économie locale. De plus, le gouvernement travaille sur des solutions pour optimiser l’utilisation du Centre des expositions de Diamniadio et moderniser le CICES afin qu’ils deviennent des infrastructures plus performantes et rentables », assure-t-il.