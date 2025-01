LES ALLIÉS DE FARBA NGOM DÉNONCENT UNE "DÉRIVE AUTORITAIRE" DU RÉGIME Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué publié ce jeudi, les responsables et sympathisants de l'Alliance pour la République ont critiqué le pouvoir en place, l'accusant de mauvaise gestion, d'injustice, et de harcèlement envers l'opposition. Dans un communiqué publié ce jeudi, les responsables et sympathisants de l'Alliance pour la République (APR) ainsi que les proches du député Farba Ngom ont fermement critiqué le régime en place, l'accusant de mauvaise gestion, d'injustice, et de harcèlement envers l'opposition. Ce document, qualifié de "résolution", a également réaffirmé le soutien indéfectible de cette coalition au député Farba Ngom qui est sur le point de perdre son imunité parlementaire. Le communiqué pointe une année de gouvernance marquée, selon ses signataires, par des "pratiques autoritaires, des manigances politiques et une incompétence notoire". Ils dénoncent l'absence de mesures concrètes pour faire face aux défis économiques et sociaux du pays. Parmi les griefs, ils citent des scandales de corruption, des emprunts excessifs, la hausse du coût de la vie, et la suppression de programmes sociaux tels que les bourses familiales dans certaines régions. "Où va notre pays ?" interroge le texte, qui critique également la suspension de grands chantiers d'infrastructures lancés sous le régime précédent. Il accuse le pouvoir en place de se concentrer sur des questions électorales au détriment du bien-être des citoyens. Un acharnement ciblé contre Farba Ngom ? Farba Ngom, député et figure influente du Fouta, serait, selon le communiqué, victime d’un "acharnement politique". Ses partisans dénoncent une procédure de levée de son immunité parlementaire qu'ils attribuent à une volonté de museler l'opposition dans cette région stratégique. "Nous n’accepterons jamais qu’un régime indifférent aux besoins du Fouta élimine un de ses rares fils utiles à tous", peut-on lire dans le communiqué. Ils rappellent que Farba Ngom, malgré son influence, n’a jamais bénéficié de marchés publics ni de nominations, le présentant comme un homme au service exclusif de sa région et du Sénégal. Face à cette situation, les signataires appellent les Sénégalais à combattre "l'injustice, le mensonge et la manipulation" et à exiger la justice pour tous. Ils réitèrent leur engagement à soutenir Farba Ngom et à défendre la démocratie et les droits des citoyens. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=-9sAQIlFopE Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/politique/les-allies-de-f...

