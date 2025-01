LES AVOCATS DE FARBA NGOM DÉNONCENT UN FLOU AUTOUR DES ACCUSATIONS Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2025 à 23:38 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’un point de presse tenu ce vendredi, Me Doudou Ndoye, avocat du député a souligné l’absence de charges formelles contre son client, cité dans une affaire portant sur 125 milliards de FCFA. iGFM (Dakar) "Nous sommes quatre avocats et personne ne sait de quoi on lui reproche", a déclaré, ce vendredi, Me Doudou Ndoye, un des avocats du député Farba Ngom cité dans l'affaire des 125 milliards CFA. "Farba Ngom n'est pas encore dans la justice. Chacun dit ce qu'il veut, dans les médias, mais il faut préciser qu'il n'est pas entre les mains de la justice. On voit que l'assemblée nationale parle de levée d'immunité parlementaire. Comme il est député, qui relève des suffrages universelles, c'est tous les Sénégalais qui ont voté pour lui. C'est le peuple qui a voté pour qu'il soit son représentant. C'est une voix autorisée et sa liberté a fait l'objet d'un débat et donc il a le droit d'être défendu, c'est la constitution qui l'a dit. C'est la procédure judiciaire, il a le droit d'être défendu. C'est notre devoir nous avocats de défendre qui que ce soit. Il n'a reçu aucun papier avec lequel il est dit on vous reproche d'avoir fait telle ou telle chose. Nous les avocats, on n'a rien reçu, la presse parle de rapport CENTIF, alors qu'il n'a pas été appelé pour qu'il réponde. Notre rôle n'est pas de passer à lire les communiqués. Nous sommes quatre avocats et personne ne sait de quoi on lui reproche si ce n'est une lettre du ministère de la justice, qui a demandé la levée de son immunité. Pourquoi je lève ? Il faut un dossier complet. Mais parce que le ministère l'a demandé, quel que soit votre camp, gagner mais gagner proprement, décider mais décider proprement. Nous ne faisons que notre travail, nous ignorons ce qui se passe, Farba Ngom n'a jamais vu quelque chose qu'on lui reproche. S'il est coupable, il sera poursuivi, mais attendez qu'il ait tord ou qu'il soit coupable", a-t-il déclaré, ce vendredi lors d'un point de presse. Son collègue, Me Baboucar Cissé a également abondé dans le même sens, précisant que Farba Ngom n'a jamais eu connaissance d'un report de la CENTIF qui l'a épinglé. "C'est un homme d'affaire, car il n'a jamais dirigé un denier public. Il a le droit de faire des affaires pour s'enrichir, a soutenu Me Cissé, indiquant que Farba a décidé de trouver des avocats au cas où il serait poursuivi. A noter que les deux autres avocats sont : Me Jacques Pascal Gomis et Me Alassane Cissé. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/politique/les-avocats-de-...

