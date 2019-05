LES CADRES DE L'APR VEULENT RESSERRER LES RANGS SenePlus publie ci-dessous, le communiqué du Collège Exécutif National (CEN) de la Convergence des Cadres Républicains reçu le 1er Mai 2019, relatif à sa réunion de la veille sur la situation sociopolitique nationale.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019

"Le Collège Exécutif National (CEN) de la Convergence des Cadres Républicains s’est réuni le mardi 30 avril 2019 à 18 heures à la permanence de l’APR sise à Ouakam, sous la présidence de son Coordonnateur le camarade Abdoulaye Diouf Sarr.



Analysant la situation politique nationale, le CEN renouvelle sa confiance et son soutien à son leader le président Macky Sall dans sa forte détermination à répondre avec beaucoup d’efficacité et de célérité aux pressantes attentes des populations.



Le CEN salue la bonne décision du président Macky Sall de saisir l’Assemblée Nationale pour une révision constitutionnelle visant entre autres la suppression du poste de Premier ministre. Le sens et l’opportunité d’une telle révision qui obéit à une logique de meilleure opérationnalité des prises de décisions semblent ne pas agréer l’opposition. Cette dernière, longtemps plongée dans une torpeur après sa défaite et incapable d’offrir aux sénégalais un projet de société prometteur, a catégoriquement refusé de répondre à l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall à l’ensemble des forces vives du Sénégal. Par la main tendue à tous, le chef de l’Etat qui a fini de convaincre tout le monde par son leadership incontestable, a voulu dans une démarche inclusive associer les sénégalais de tout bord à répondre efficacement aux questions de portée nationale.



Sur le même registre, le CEN constate avec regret et désolation, le manque de sérieux et de lucidité qui a conduit à la production et à la publication du supposé livre blanc de la coalition Idy 2019 qu’aucun sénégalais ne saurait accorder le plus petit crédit.



Enfin, les cadres de l’APR invitent les partis d’opposition, la société civile et toutes les forces vives du Sénégal, à répondre sans condition à l’appel au dialogue lancé par le chef de l’Etat, pour l’intérêt supérieur de la Nation.



Par ailleurs, le CEN s’est longuement appesanti sur sa feuille de route qui permettra à la CCR pour mieux assurer ses missions et son leadership sur l’échiquier politique nationale. C’est dans cet ordre d’idées, que la Convergence des Cadres Républicains compte organiser une Assemblée Générale et un forum thématique sous peu pour remobiliser tous les cadres derrière leur leader pour participer efficacement à une nouvelle conscience citoyenne et à l’émergence « d’un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous » si cher au président de la République. "





