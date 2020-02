LES ETATS-UNIS S’ENGAGENT !

L’idée de la co-construction ou encore d’esprit d’équipe en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar du 22 octobre au 9 novembre 2022 se poursuit.



Décidé à relever le défi de l’organisation, -un visa pour l’organisation des JO d’été en Afrique - Mamadou Diagna Ndiaye multiplie ses alliances avec les grandes nations et/ou les grands dirigeants du monde. Ainsi, après la France (Cojo, ministère des sports et l’AFD) la Chine, le Canada la semaine dernière, c’est au tour des États Unis d’Amérique de s’engager pour l’une des grandes fêtes de jeunesse prévue en 2022.



Profitant de sa visite en Afrique notamment à Dakar, Luanda et Addis-Abeba, le Secrétaire d’Etat américain ne s’est pas seulement contenté de recevoir le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba ou de signer des accords de partenariat avec Amadou Hott (ministre des finances).



Mike Pompeo a aussi rencontré le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna NDIAYE, par ailleurs membre du Comité international olympique (CIO). À cet effet, le chef de diplomatie américaine s’est engagé à soutenir Dakar2022 pour aider le Sénégal à relever le défi de l’organisation, cher aux membres du CNOSS.