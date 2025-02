LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE DE L’UCAD MONTENT AU CRÉNEAU Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Laboratoires vétustes, frais de formation jugés excessifs : ils exigent des actions concrètes des autorités. Face à cette situation, ils lancent un ultimatum et menacent de passer à l’action si leurs revendications ne sont pas prises en compte. L’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, pharmacie et odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a exprimé son ras-le-bol, face aux difficultés rencontrées dans leurs études, lors d’une conférence de presse ce jeudi. Ces étudiants dénoncent le manque de moyens et exigent des actions concrètes de la part des autorités. Manque de bus, laboratoires vétustes et frais de formation exorbitants Le président de l’amicale, Ousmane Dieng, a pointé du doigt plusieurs problèmes majeurs. Tout d’abord, le manque de bus pour transporter les étudiants vers leurs lieux de stage est criant. « Pour une faculté qui compte plus de 7000 étudiants, ne pas disposer de bus en quantité suffisante est inadmissible », s’indigne-t-il. « Nos étudiants en pharmacie peinent à recevoir une formation de qualité car les laboratoires sont dans un état de délabrement inexplicable », déplore Ousmane Dieng. Selon lui, le manque de matériel et de produits nécessaires aux travaux pratiques est un frein majeur à leur apprentissage. Par ailleurs, il a dénoncé le fait que certains étudiants doivent payer leur formation dans un établissement public. « Comment peut-on comprendre cela ? », s’interroge-t-il. Il propose la création d’un centre de soins pour permettre aux étudiants de pratiquer sans avoir à débourser des sommes importantes. L’état des laboratoires jugé préoccupant Face à ces difficultés, les étudiants ont lancé un ultimatum aux autorités. « D’ici lundi, si rien n’est fait, nous serons obligés de passer à l’action », prévient Ousmane Dieng. Ils exigent des négociations sérieuses pour obtenir des allocations de stage, un statut étudiant clair et des conditions d’études dignes de ce nom. « Ce que nous demandons, c’est que ces étudiants puissent bénéficier d’un statut qui leur garantisse des allocations et des conditions d’études qui leur permettront de devenir les futurs médecins et pharmaciens dont le Sénégal a besoin », conclut le président de l’amicale. Source Logo: SenePlus Primary Section: Éducation Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/education/les-etudiants-e...

