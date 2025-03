LES EXIGENCES DE L’ÉTAT ENVERS BP, APRÈS LA FUITE DE GAZ AU CHAMP GTA Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué conjoint, les ministères en charge de l’Énergie et de l’Environnement insistent sur le respect des normes internationales et le déploiement des moyens nécessaires pour limiter les impacts potentiels. Dakar, 7 mars (APS) – Les autorités sénégalaises ont déclaré, vendredi, exiger de la compagnie pétrolière Bp, qu’elle prenne les mesures nécessaires pour ‘’une gestion rigoureuse’’ de la fuite de gaz survenue au champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). ‘’L’État exige de l’opérateur, qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer une gestion rigoureuse de cette situation, en veillant à ce que les opérations soient conduites dans le strict respect des meilleures pratiques de l’industrie pétrolière internationale’’, affirment les ministères chargés de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, de l’Environnement et de la Transition écologique. ‘’Bp est aussi tenue de déployer tous les moyens nécessaires afin de limiter les impacts potentiels et de mettre en place une solution rapide et pérenne pour [gérer] l’incident’’, ajoute le communiqué conjoint. Il s’agit d’‘’un incident’’ survenu dans un puits ‘’non encore opérationnel, situé à 120 kilomètres au large des côtes’’, affirment les deux ministères, assurant que ‘’ [leurs] équipes techniques […] maintiennent les échanges’’ avec la compagnie pétrolière. Ils estiment que c’est le rôle de Bp de ‘’déployer les moyens techniques requis afin de limiter, voire éviter tout impact [de la fuite de gaz] sur l’écosystème’’. — ‘’La sécurité des personnes et de l’environnement’’ — La compagnie pétrolière britannique a assuré avoir ‘’identifié des solutions possibles pour réparer la fuite dans les plus brefs délais’’, lit-on dans le communiqué. ‘’Une surveillance multimodale de la zone est maintenue pour apprécier et suivre, autant que possible, l’impact de l’incident’’, assurent les ministères de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, de l’Environnement et de la Transition écologique. Ils affirment que ‘’les administrations sénégalaise [et] mauritanienne poursuivent le suivi rapproché de l’évolution de l’incident’’. Bp assure, pour sa part, avoir mobilisé des équipements et du personnel sur le champ GTA pour contrôler la fuite de gaz survenue depuis le 19 février dernier. ‘’Nous avons découvert des bulles de gaz sous-marines à faible débit dans le puits A02 du projet Grand Tortue Ahmeyim, au large de la Mauritanie et du Sénégal, mercredi 19 février 2025’’, affirme-t-elle dans une déclaration parvenue à l’APS. — Une ‘’enquête indépendante’’ — ‘’Nous avons élaboré un plan pour arrêter les bulles et avons mobilisé des équipements et du personnel spécialisés’’, assure la compagnie pétrolière. Elle dit se préoccuper surtout de ‘’la sécurité des personnes et de l’environnement’’. L’impact que la fuite de gaz peut avoir sur l’environnement est ‘’négligeable’’, dit-elle dans sa déclaration, estimant que ‘’le puits [affecté] ne présente aucun risque pour les employés’’. Le puits dans lequel est survenue la fuite de gaz est l’un des quatre puits du projet GTA, développé par BP, la société américaine Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures et la Société des pétroles du Sénégal, précise la compagnie pétrolière. Elle soutient que ‘’la situation actuelle n’a aucun impact immédiat sur les activités de production en cours des autres puits’’. Jeudi, l’Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (nord) a réclamé une ‘’enquête indépendante’’ sur la fuite de gaz et ses conséquences sur les activités maritimes et les populations côtières. Source Logo: APS Primary Section: Développement Archive setting: Unique ID: Alioune



