LES FLAMMES MAITRISÉES, PLUS D?UN MOIS APRÈS L?EXPLOSION DU PUITS DE GAZ Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Forteza Sénégal pousse un ouf de soulagement. D’après des informations obtenues par Emedia, les flammes sont pour moment maîtrisées par les Américains de la société Halliburton, dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu qui s’était déclaré le 19 décembre dernier, sur le site d’exploitation de gaz naturel dénommé SA2 en phase test, à Ngadiaga, un village situé à Thiès. Toutefois, une autre source nous signale que le gaz continue de couler malgré l’extinction du feu. On aura réussi lorsque le gaz finira de couler. Les techniciens sur place ont bon espoir. Si tout se passe comme prévu, le retour à la normale se fera dans les heures qui suivent. Le sinistre a causé deux décès. Le technicien canadien du nom d’Henry Gunning a succombé à ses blessures après d’intenses soins à l’hôpital principal de Dakar. Un gendarme en faction pour la sécurisation des lieux y a trouvé la mort. Il s’agit d’un dégât collatéral. L’homme en bleu, Sacoura Gaye, est mort dans le bassin de rétention érigé non loin du sinistre.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35205-les-flammes...

Accueil Envoyer à un ami Partager