LES HÉROÏNES OUBLIÉES DE GUÉRÉO ET DE MBALLING

"Sur les plages ensoleillées du Dialaw, lieux de vie ouverts sur l’immensité océane et balayés par les alizés, les femmes de Guéréo et de Ngaparou se font un honneur de rendre chaque jour, le littoral encore plus propre. Effluves qu’exhalent les flots..." Sur les plages ensoleillées du Dialaw, lieux de vie ouverts sur l’immensité océane et balayés par les alizés, les femmes de Guéréo et de Ngaparou se font un honneur de rendre chaque jour, le littoral encore plus propre. Effluves qu’exhalent les flots, souffles d’une mosaïque de vies venues des profondeurs des abysses… Ici, tout est exquis. Et l’embrun marin ajoute sa magie à l’indicible sentiment que crée le décor, où l’air pur de la mer vous remplit les poumons. Le regard se perd dans le large où l’Aire marine protégée (Amp) de Ngaparou est érigée. La brise chassant le paresseux harmattan des terres de l’hinterland qui vous berce les narines… Guéréo est un village traditionnel non loin de la station balnéaire de Saly Portudal plus en aval et de la localité de Popenguine qui abrite la réserve éponyme, qui s’étend au sud sur une distance de 1. 700 m le long du rivage. Avec la juxtaposition de ses paysages pluriels de forêt dégradée, de massif et de mer, le site qui se trouve à quelques encablures de la falaise du Cap de Naze (situé à 74 mètres, au-dessus du niveau de la mer) est remarquablement bien entretenu. À la différence du décor des plages encombrées de détritus et rejets en tout genre des berges des grandes agglomérations urbaines de Dakar, Mbour ou Rufisque ou des quais de débarquement géants de Kayar ou Joal, ici à Guéréo, comme à Ndayanne ou à Mballing, la propreté de la plage s’étend à perte de vue. L’ambiance, en ces lieux, a quelque chose d’irrémédiablement plus pur qui, mêlée à la candeur écarlate de l’astre du jour, fait regretter (pour celui qui l’avait connue il y a moins de cinquante ans), la baie de Hann. Celle-là même qui, du paradis qu’elle était à cette époque-là est devenue, malheureusement, au cours des dernières décennies, cette immense poubelle à ciel ouvert, dépotoir indigne de tous rejets urbains des habitations, industries et autres activités attenantes. Dans l’ambiance empreinte de cette fraîcheur toute naturelle, de Guéréo à Mballing, tout concourt et confine à cette atmosphère de paradis vécu que rend encore plus prégnante la poésie attachée aux noms propres de lieux. Partout sur ces sites tout au long de cette frange littorale de près de 45 kilomètres correspondant au Comité local de pêche (Clpa) de Sindia sur l’axe sur Popenguine-Pointe Sarène-Ndayane et où se nichent les villages du Dialaw (Ngaparou,Somone, Saly, Guéréo, Ndayane ) et du pays sereer à l’orée du royaume senghorien de l’enfance (Mbodiène, Roff, Nianing, Warang sereer, Warang socé ), les acteurs qui interviennent dans la transformation, des femmes dans leur écrasante majorité, se sont engagés aux termes de la Convention locale à ne pas transformer les juvéniles de poissons. Mais aussi, pour des raisons visant à améliorer la qualité du produit et d’assurer la saine durabilité à l’activité de transformation des produits halieutiques qui y est très importante, de ne jamais plus effectuer le fumage du poisson et le séchage par terre… Lieu de naissance de l’enfant prodige devenu ce poète de l’universel pour avoir chanté les charmes de ces lieux, Joal est aujourd’hui le premier centre dans ce domaine au Sénégal. Ces héroïnes oubliées des plages ont, plus que tout, à cœur de préserver les richesses dont dépend le bon fonctionnement des processus écologiques à l’œuvre dans ces zones humides qui sont parmi les biotopes les plus menacés par les activités humaines, principalement par le drainage, la mise en valeur des terres, la pollution et la surexploitation des espèces. Mais ces zones humides ne sont pas que cela. Car, elles abritent aussi des sites sacrés qui font l’objet de représentations symboliques et structurent l’imaginaire des communautés dont les femmes sont les chantres et les gardiennes. Ainsi que l’illustre ce propos du Pr Amad Faye, enseignant-chercheur à Ifan-Université cheik Anta Diop de Dakar pour qui, dans les terroirs maritimes en pays seereer, des rites similaires au Ndeupp des Lébous de la presqu’île du Cap Vert sont célébrés principalement par les femmes. Dans des rituels singuliers où ces femmes, « face de l’océan » célèbrent « la passion de Mama Guedj, le génie des eaux, en vue de calmer l’onde mystérieuse, surtout durant ces moments extraordinaires où elle est animée de volonté de mort ». Source Logo: Le Soleil Primary Section: Opinions Archive setting: Unique ID: Alioune



