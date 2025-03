LES IMPORTATIONS FRANCHISSENT LES 799,7 MILLIARDS FCFA EN JANVIER 2025 Rédigé par leral.net le Samedi 15 Mars 2025 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

Cette hausse est portée par l’augmentation des achats d’huiles brutes de pétrole, de matières plastiques artificielles et d’autres produits stratégiques. Le Sénégal a enregistré une hausse de 10,7 % de ses importations au mois de janvier 2025, atteignant un montant total de 799,7 milliards de FCFA, contre 722,4 milliards de FCFA en décembre 2024. Ces chiffres sont issus du bulletin mensuel de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette progression est principalement due à l’augmentation des importations de plusieurs produits stratégiques. En effet, les achats d’huiles brutes de pétrole se sont chiffrés à 49,7 milliards de FCFA en janvier, alors qu’aucune importation de ce produit n’avait été enregistrée en décembre. Les matières plastiques artificielles ont également connu une hausse, passant de 21,3 milliards de FCFA en décembre à 38,1 milliards de FCFA en janvier. De même, les importations des autres produits pétroliers se sont établies à 118,5 milliards de FCFA, contre 106,1 milliards de FCFA le mois précédent. D’autres catégories de produits ont également contribué à cette augmentation, notamment les métaux communs, dont les importations ont atteint 24,1 milliards de FCFA en janvier contre 12,9 milliards de FCFA en décembre, ainsi que les autres matériels de transport, qui se sont élevés à 177,7 milliards de FCFA, contre 169,8 milliards de FCFA le mois précédent. Toutefois, cette hausse des importations a été en partie atténuée par la baisse de certains produits, notamment les autres véhicules terrestres, dont les importations ont diminué à 25,6 milliards de FCFA en janvier contre 34,6 milliards de FCFA en décembre. De même, les achats des autres machines et appareils ont reculé, passant de 63,4 milliards de FCFA à 56,4 milliards de FCFA, tout comme ceux des machines et appareils pour autres industries, qui sont passés de 18,7 milliards de FCFA à 13,0 milliards de FCFA. Sur une base annuelle, les importations du Sénégal ont enregistré une progression significative de 31,8 % par rapport à janvier 2024. Les principaux produits importés en janvier 2025 comprennent les autres matériels de transport, les produits pétroliers, les huiles brutes de pétrole et les machines et appareils divers. Les principaux partenaires commerciaux du Sénégal au cours de cette période sont Singapour (12,2 %), l’Inde (11,2 %), la Chine (9,9 %), la France (9,9 %) et le Nigéria (6,2 %). Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/economie/les-importations...

