LES LARGESSES DES TALIBES DE SOKHNA AIDA DIALLO

Sokhna Aïda Diallo fait parler à nouveau d'elle. Mais cette fois, ce sont surtout ses talibés qui l'ont mise à l'honneur.

Selon une source de seneweb, elle aurait reçu un véhicule Lincoln Navigator 2020 et une somme de 84 millions de francs CFA de la part des membres du dahira « Nourou Darayni ».

La veuve de Cheikh Béthio Thourne a aussi reçu une maison avec piscine et un terrain de 600m2 aux Almadies, quartier très chic de Dakar. C’est le dahira de Sokhna Bator (Touba Keur Serigne Touba) qui lui a fait ce don.

Même sa coépouse, Sokhna Adja Saliou de Touba Khelcom, une autre veuve du défunt cheikh Béthio, lui a donné 55 millions de francs CFA



