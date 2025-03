LES MINERAIS, PRÉTEXTE PLUTÔT QUE CAUSE DU CONFLIT EN RDC Rédigé par leral.net le Samedi 15 Mars 2025 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

Derrière la guerre qui ensanglante le Kivu se cache un réseau d'intérêts bien plus vaste, impliquant le Rwanda voisin mais aussi des puissances occidentales et la Chine, dans une bataille géopolitique qui dépasse largement la simple exploitation minière (SenePlus) - Le pillage des ressources minérales est régulièrement présenté comme la cause principale du conflit qui ensanglante l'est de la République démocratique du Congo. Cette explication, qualifiée de "séduisante mais fausse" par plusieurs chercheurs, fait l'objet d'une analyse approfondie dans Libération, qui publie une enquête remettant en question cette interprétation simpliste de la guerre. "Le Congo se fait saigner à blanc [...] Étriper par les cupides armées de l'ONU, les chrétiens, les Belges, les Français, les rebelles, les Rwandais [...], les marchands de minerais, la moitié des profiteurs du monde, et son propre gouvernement à Kinshasa", écrivait John Le Carré dans son roman "Le Chant de la Mission" en 2007. Cette vision d'un pays pillé pour ses ressources a depuis fait son chemin dans l'opinion internationale. Pourtant, des chercheurs comme Christoph N. Vogel et Judith Verweijen contestent cette lecture. Dans une tribune publiée dans Libération le 14 mars 2025, ils affirment que "le conflit en RDC n'est pas qu'une histoire de minerais". Les chercheurs déplorent que cette focalisation "empêche d'avoir une compréhension globale des problèmes" et ne constitue pas "une condition de base, ou une racine première de la violence et des guerres dans cette région." Le M23 et le Rwanda au cœur des accusations La controverse s'est intensifiée depuis janvier 2024 avec l'offensive du groupe rebelle M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda. Selon un rapport d'experts de l'ONU cité par Libération, le groupe d'experts a dénoncé "l'exportation frauduleuse d'au moins 150 tonnes de coltan vers le Rwanda" au profit des rebelles, représentant environ 300 000 dollars de revenus miniers mensuels. Le 21 février 2024, un groupe de rappeurs congolais a diffusé un clip intitulé "Free Congo" dénonçant l'occupation de l'est du pays et "les vrais mineurs artisanaux" forcés "d'aller miner ailleurs que dans leur cobalt". Car au-delà du coltan, c'est aussi le cobalt et le cuivre qui sont convoités, ressources essentielles pour les batteries des véhicules électriques. Le Rwanda accusé de détourner les minerais congolais "Le Rwanda peut accéder aux minerais congolais qu'il finance ou non une rébellion ou intervienne avec ses propres troupes", affirment Christoph N. Vogel et Judith Verweijen dans leur tribune. Selon eux, le fait que les droits de douane et les taxes au Rwanda soient plus faibles "incite les producteurs congolais à exporter vers le Rwanda légalement ou illégalement." D'après un entretien local mentionné par Libération, "une grande partie des minerais partent du Kivu, avant d'être transportés en Tanzanie, puis en Asie." À la frontière avec l'Ouganda, l'un des postes les plus lucratifs de la région, "on peut se demander à qui vont réellement les taxes douanières récoltées à Bunagana si celles de revenue miniers?" Le contrôle des zones minières reste un enjeu majeur. Tout a changé en avril 2022 lorsque les rebelles ont emprunté le chemin de Rubaya, site d'une importante mine de coltan. Dans un rapport publié en décembre, des experts de l'ONU ont dénoncé le détournement de la production vers le Rwanda. Le commerce des minerais congolais dépasse largement les frontières africaines. Selon Libération, en 2023, les exportations de cobalt s'élevaient à 2,4 milliards de dollars et à 2,7 milliards pour le cuivre. La RDC possède la plus grande mine de cobalt au monde et détient plus des deux tiers de la production mondiale. Elle est aussi le sixième producteur de cuivre. La bataille pour l'accès à ces ressources est d'autant plus âpre qu'elle se déroule au Kivu, "opposant la Chine au début de la phase actuelle d'exploitation, aux nations occidentales, États-Unis en tête." Une étude publiée en septembre par le site "The Conversation" souligne d'ailleurs que les États-Unis dépendent en partie du cobalt pour leurs véhicules électriques. Les ramifications s'étendent jusqu'à Washington et Bruxelles. L'article rapporte que même sous l'administration Trump, déjà engagée dans les ressources minières de l'Ukraine, une enquête publiée par le quotidien La Libre Belgique révélait que "la famille Tshisekedi disposait d'avoirs miniers estimés à 320 milliards de dollars au Katanga." "La véritable guerre des minerais se déroute au Katanga", souligne le journaliste, rappelant que dans cette région considérée comme "le scandale géologique de la RDC, les populations ne bénéficient pas des richesses exploitées au bénéfice des Chinois et de l'entourage du président." Source Logo: SenePlus Primary Section: International Secondary Sections: Politique Economie Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/les-minerai...

