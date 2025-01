LES PRÉCISIONS DU GOUVERNEMENT SUR LE RETRAIT DU SÉNÉGAL DES PAYS LES MOINS AVANCÉS Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2025 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, il s’agit d’un processus de transition de cinq ans, recommandé par l’ONU, pour préparer une éventuelle sortie en 2029. iGFM - (Dakar) Le Sénégal est-il vraiment retiré de la catégorie des Pays les moins avancés (Pma) ? Le gouvernement du Sénégal a tenu à apporter des précisions. «Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères tient formellement à apporter des précisions au sujet des allégations faisant état d’un ‘‘retrait du Sénégal de la catégorie des Pays les Moins Avancés (Pma)’’», Précise le département dirigé par Yacine Fall. Dans un communiqué parcouru par iGFM, le ministère explique qu’il s’agit plutôt de l’amorce d’un processus pouvant mener au retrait du Sénégal de cette catégorie au bout d’une transition de 5 ans, suite à la recommandation du Comité des politiques de développement de l’Onu. Il souligne que le retrait d’un pays de la catégorie des Pma obéit à une procédure au sein des organes compétents du système des Nations Unies (Onu). «Il ressort de la résolution A/RES/79/230 du 19 décembre 2024, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, qu’une période de cinq (5) ans a été retenue pour permettre au Sénégal de préparer sa sortie de cette catégorie. C’est au terme de cette période transitoire que le retrait pourrait être prononcé», indique ministère des affaires étrangèrs dans son texte. Yacine Fall et ses hommes soulignent qu’afin d’éviter tout bouleversement de son programme de développement, le Gouvernement travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale de transition sans heurt. Source Logo: SenePlus Primary Section: Economie Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/economie/les-precisions-d...

