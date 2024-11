LES TRAVAILLEURS D’EMEDIA POURSUIVENT LEUR GRÈVE Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 01:25 | | 0 commentaire(s)|

Malgré leurs efforts pour dialoguer, ils déplorent l’absence de réponse concrète de la direction générale et affirment que cette inaction menace l’avenir du groupe, qu’ils décrivent comme étant « en train de sombrer dans le coma ». Les employés du groupe Emedia Invest annoncent la prolongation de leur grève pour une cinquième semaine consécutive. Dans un communiqué, ils expriment leur mécontentement face au « silence coupable » de la direction, qu’ils jugent irresponsable et accusateur. Les grévistes soulignent que leur mouvement vise à obtenir la régularisation des arriérés de salaires, une revendication qu’ils considèrent comme juste, légitime et légale. Malgré leurs efforts pour dialoguer, les travailleurs déplorent l’absence de réponse concrète de la direction générale. Ils affirment que cette inaction met en péril l’avenir du groupe Emedia Invest, qui, selon eux, est en train de « sombrer dans le coma ». Le secrétaire général du Synpics-Emedia, syndicat représentant les travailleurs, appelle l’opinion nationale et internationale à témoigner de leur lutte pour le respect de leurs droits. Les grévistes insistent sur l’importance de respecter les attentes du public et de garantir la dignité des travailleurs en procédant au paiement des salaires dus. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/les-travailleurs-de...

