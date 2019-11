LETTRE OUVERTE : Pour la fin des préjugés et des amalgames contre Guédiawaye et ses habitants

Depuis plusieurs jours, la ville de Guédiawaye et ses habitants sont associés à tort à des scandales au gré de l'actualité. Le dernier en date est le trafic présumé de faux billets de banque auquel serait mêlé Seydina Fall alias Bougazelli.



Nous habitant(es) et ressortissant(es) de Guédiawaye, dénonçons avec la dernière énergie ces amalgames et ces préjugés qui associent notre ville à un repaire de hors-la-loi.



Habitant(es) et ressortissant(es) de Guédiawaye, nous ne sommes pas des censeurs de la liberté de parole ; nous n’épiloguons pas sur l’utilisation de la satire encore moins de l’ironie ; nous ne sommes pas non plus une armée engagée contre le premier degré. Le sens de la répartie, bien sénégalais, ne fait pas exception chez nous.



Mais, nous jugeons que ces amalgames ternissent l'image de notre ville et de ses habitant(es) et ressortissant(es) qui méritent une meilleure considération.



Guédiawaye, c’est surtout un lycée d’excellence qui a formé tant de femmes et d’hommes au service de notre pays ; c’est là où les jeunes trainent en bandes pour tromper l’ennui faute de structures de loisir adéquates ; c’est là où il y a du chômage certes, mais nous avons l’intelligence du quotidien et de la débrouille ; le taux de criminalité y est conforme aux standards nationaux (30%).



A ceux qui nous lancent des anathèmes sous forme d’amalgames, nous n’avons ni le même dictionnaire, ni le même vocabulaire. Il y a une différence entre l’ironie, le premier degré et l’avanie des préjugés stériles.



LES SIGNATAIRES



CISSÉ Mouhamadou Lamine Bara Cissé « Barési », président de Alliance Jëf Jël



DACOSTA Brice, Ingénieur



DIENG Moustapha, Avocat



DIAW Abdou, Économiste & expert en PPP, Directeur général de IP3-Conseil



DIOME Mamadou Ndiaye, Contrôleur des impôts et des domaines, Président de l’ASC hamo 457/akd



DIOP Abdoulaye, Directeur programme et développement



DIOP Cheikh Mouhamed, Ecrivain et essayiste



DIOP Mor, Ingénieur en Management de Projets, Leader Syndical



DIOP Moussa, Journaliste



DIOUF Ibrahima, Économiste et statisticien



FOFANA Mamadou, Journaliste



GUEYE El hadji Abou, Entrepreneur et Fondateur de Banlieue Up



KANE Massamba, Patron de presse



KONATÉ Tahir, 1er Adjoint à la Mairie de Wakhinane Nimzatt



LÔ Ndèye Khady, Journaliste



MANGARA Yoro, Journaliste



MBAYE Mandaw, Proviseur du Lycée Seydina Limamou Laye



MAR Omar, Directeur des Services de l’Ingenierie de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE).



MBODJ Pape Fine, Enseignant et Président de la zone 1 Guédiawaye



MENDY Charles, Sénateur et Directeur et propriétaire du Groupe scolaire Ballolé à Wakhinane Guediawaye



MENDY Pape Michel, Enseignant et membre de la société civile



NDIAYE Aminata, Chef du Bureau Éducation à la Ville de Guédiawaye, Conseillère municipale à la Commune de Wakhinane Nimzatt



NDIAYE Babacar, Ingénieur



NDIAYE Migui Maram, Journaliste



NDIAYE Souhaibou, Dentiste



NDOYE Aminata, Conseillère municipale



SADIO Adama, Docteur en Sciences Politiques



SYLL Moustapha, Médecin





