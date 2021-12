LIBÉRATION DES JOUEURS, ALIOU CISSÉ HAUSSE LE TON :«On est en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir des clubs est de libérer les joueurs» Rédigé par leral.net le Lundi 27 Décembre 2021 à 05:56 | | 0 commentaire(s)|





Aliou Cissé, ne veut pas que ses joueurs disputent la Coupe d’Angleterre (FA Cup) le 3 janvier. Il invite les clubs européens à libérer les footballeurs africains pour la Coupe d’Afrique des nations (Can).







Des joueurs comme le gardien Édouard Mendy (Chelsea), le milieu Nampalys Mendy(Leicester), le défenseur Cheikhou Kouyaté (Crystal Place) et l’attaquant Sadio Mané (Liverpool) risquent de rater le début de préparation des Lions. Mais aussi la cérémonie de remise du drapeau national. La raison : les clubs anglais veulent garder leurs joueurs pour la Coupe d’Angleterre. Ce à quoi s’oppose catégoriquement Aliou Cissé . «Je ne suis pas d’accord qu’ils jouent le match du 3 janvier. A l’heure où je vous parle, nous attendons nos joueurs le 27 décembre», a-t-il dit lors de la publication de la liste des 27 joueurs devant disputer à partir du 9 janvier la Coupe d’Afrique des nations (Can). «On est en droit de réclamer nos joueurs. Le devoir des clubs est de libérer les joueurs. Jusqu’à l’heure où je vous parle, pour moi, c’est une histoire réglée», a assuré le sélectionneur des Lions.Concernant l’attaquant de Watford, Ismaïla Sarr, blessé depuis quelques semaines, Aliou Cissé affirme que le staff des Lions attend «un retour» des médecins de son club. Aliou Cissé a indiqué qu’il va lui donner tous les moyens de récupérer, espérant compter sur Ismaïla Sarr à partir des huitièmes de finale. Pour Kalidou Koulibaly, Aliou Cissé se dit «optimiste» tout en soulignant que ce dernier peut rapidement être récupéré.





