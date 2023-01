LIVRE : « Ousmane Sembène, le Fondateur » : Les Editions Vives Voix immortalisent un messager de la liberté

Les Editions Vives Voix, en partenariat avec le Fonds d’archives africain pour la sauvegarde des mémoires, publient l’ouvrage titré « Ousmane Sembène, Le Fondateur ». Une manière d’immortaliser une figure majeure du cinéma qui aurait eu 100 ans. « Une icône. Le cinéaste Ousmane Sembène l’a été au Sénégal, en Afrique, au-delà. Il le restera […]

Les Editions Vives Voix, en partenariat avec le Fonds d’archives africain pour la sauvegarde des mémoires, publient l’ouvrage titré « Ousmane Sembène, Le Fondateur ». Une manière d’immortaliser une figure majeure du cinéma qui aurait eu 100 ans.

« Une icône. Le cinéaste Ousmane Sembène l’a été au Sénégal, en Afrique, au-delà. Il le restera pour la postérité. Cette année, Sembène aurait eu 100 ans –il est né le 1er janvier 1923 et est décédé le 9 juin 2007. Pour célébrer le centenaire de la naissance de cette figure majeure du 7ème art, les Editions Vives Voix, en partenariat avec le Fonds d’archives africain pour la sauvegarde des mémoires, publient l’ouvrage titré « Ousmane Sembène, Le Fondateur ». Sous la direction de Ghaël Samb Sall et Baba Diop, informe une note de présentation, le livre est édité dans le cadre de la collection « Les grands cinéastes panafricains », volume 2. La sortie de l’ouvrage est prévue le 17 février 2023. Le premier volume paru en décembre dernier était consacré à une autre figure du cinéma : Ababacar Samb Makharam.

Dans sa note, Ghaël Samb Sall décrit Sembène comme « un homme révolté ». Mme Sall poursuit : « Pourquoi raconter Sembène alors que des pages, des colloques, des films et des thèses ont été consacrés au maître du cinéma africain ? On pourrait dire que tout a été dit sur l’homme et son œuvre majestueuse qui ont traversé le siècle dernier par leur beauté virulente et leur sens politique et esthétique profond ». Au regard de la Directrice des Editions Vives Voix, « le rayonnement de Sembène dépasse les frontières sénégalaises et enjambe les limites du continent africain ».

Dans ce livre, détaille l’éditrice, sont évoqués le cinéma de Sembène, son esthétique et sa puissance symbolique. « Son travail visuel est le prolongement de son travail d’écrivain. Mais il serait réducteur de s’en limiter à ce parallèle. Le cinéma de Sembène a une esthétique propre, une maîtrise et un discours propre que l’auteur relaye à travers la caméra et la direction d’acteur », souligne Mme Sall.

Ce livre, renseigne-t-elle, explore les dimensions de militant politique, de critique sociale, d’« artiste majeur », de « cinéaste émérite » que beaucoup qualifient de père du cinéma africain. « Des thèmes traversent le texte, liés à la décolonisation, le panafricanisme, le communisme, la rage de la liberté et le refus des assignations », explique la note. L’objectif de cette collection étant d’aller au-delà de la dimension politique du cinéma africain, relève la Directrice, « ce livre explore aussi Sembène dans un volet mystique qui touche au caractère fiévreux du cinéaste sous ces dehors païens ».

Dans sa démarche, l’équipe éditoriale a recueilli des archives, textes, visuels, audios et témoignages dont certains sont « inédits ». Il s’agit, d’après Mme Sall, d’une somme documentaire qui renseigne sur les multiples vies du cinéaste qui se nourrissaient de diverses sources allant des influences communistes aux rites profanes. Que reste-t-il de Sembène ? Ses livres. Ses films. Son influence « incommensurable » sur la vie artistique et intellectuelle africaine.

Aux yeux de Ghaël Samb Sall, Sembène restera aussi et surtout l’homme ; des excès, des combats, des beautés mises en boîte, des dissidences et de sa capacité à transmuter le destin d’un pays et d’un continent.

E. Massiga FAYE

Source : https://lesoleil.sn/livre-ousmane-sembene-le-fonda...