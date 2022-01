LOCALES 2022/VILLE DE DAKAR : Pape Diop délivre sa recette « Dakar du futur » Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 00:40 | | 0 commentaire(s)| Invité par Seydina Seck ce lundi sur Leral TV, Pape Diop est revenu sur son bilan à la mairie de Dakar et son programme « Dakar du futur ».



« Quand je prenais la mairie de Dakar beaucoup m’avaient dit c’est grâce à vous que nous avons connus la mairie de Dakar », s’est souvenu Pape Diop.

« Lorsque j’ai pris fonction des gens mouraient dans les hôpitaux faute de place… J’ai dû construire 08 centres de santé et le SAMU Municipal. La première ambulance médicalisée du Sénégal c’est moi qui l’ai amené en 2004….J’ai encore construit le centre de gériatrie de Ouakam pour les personnes âgées »,a-t-il rappelé. Ensuite, Pape Diop fait un focus sur l’éclairage.

« L’éclairage faisait défaut avec les multiples agressions. Ensuite, j’ai éclairé toutes les grandes artères de Dakar. J’avais commencé par la commune de Médina, Gueule Tapée, Fass Colobane », a-t-il soutenu.

Selon Pape Diop les lampes étaient hors service, faute d’entretien. Sur ce, il a taclé ses successeurs : « Celui qui ne peut pas entretenir des lampes, peut-il gérer une mairie ? », s’est-il interrogé.

Dans la foulée, Pape Diop lance un message aux dakarois : « Chers dakarois, je m’adresse à vous, ne laissez pas votre ville aux politiques, c’est-à-dire les militants des partis politiques qui vont aller voter et détourner vos suffrages. Sortez en masse parce que vous représentez plus de 70% de l’électorat ».

Faisant toujours son bilan lors de son mandat à la tête de mairie de Dakar, Pape Diop est revenu sur le volet social avec les « secours » et les prises en charge médicale.

Abordant son programme pour la Ville Dakar, Pape Diop promet d’éclairer tous les quartiers avec du solaire.

Revenant sur le volet santé de « Dakar du futur », Pape Diop ambitionne d’ériger les 08 centres de santé qu’il avait construits en hôpitaux de niveau 2 qui seront chapeautés par le Centre des spécialités médicales de Dakar avec un plateau au top.

Résumant son programme Dakar du futur Pape Diop « veut développer une économie solidaire à Dakar ».

En s’inspirant des calebasses des femmes, Pape Diop prévoit de remettre sur les rails le Crédit municipal de Dakar en faveur des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Par la suite, Pape Diop s’est appesanti sur le volet sportif en voulant ressusciter un de ses projets à savoir le stade omnisport de Ouakam. Dans cette optique, il rappelle à l’état que le stade appartient à la Ville de Dakar. Et, c’est la-bas où il voulait implanter l’arène municipale. Mais, puisque le Sénégal s’est doté d’une arène nationale Pape Diop prévoit avec les réserves foncières de Assane Diouf et Iba Mar Diop d’y construire le Centre médical des spécialités.

En outre, Pape Diop ne se définit pas comme un radical.

« Une fois que je serai élu maire je travaillerai avec le président Macky Sall car je connais le fonctionnement de l’état », a martelé Pape Diop.



Senegalactu

