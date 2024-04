LONASE : Clarification de l'Intersyndicale des travailleurs face aux allégations de mauvaise gestion

Suite à des allégations récentes évoquant un recrutement excessif et des suspicions de mauvaise gestion au sein de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), l'Intersyndicale des travailleurs de la LONASE, composée de l'UNSAS/SATRAL et du SNECCS/CNTS, a tenu à apporter des précisions.



Dans un communiqué, l'Intersyndicale indique que les résultats financiers de la LONASE n'ont jamais été « aussi positifs ». Ces avancées se manifestent notamment à travers plusieurs initiatives majeures, dont « le programme de valorisation du patrimoine immobilier de la LONASE, le projet d'ingénierie sociale au profit de la force de vente et des travailleurs, ainsi que la prise en charge médicale des retraités et des prestataires de service ».



Depuis l'arrivée du Directeur général, la note renseigne qu’une attention particulière a été portée à l'humain, qui a été placé au cœur de la gestion de l'entreprise. Cette démarche se serait concrétisée par le rétablissement de tous les acquis sociaux suspendus, le recrutement d'une trentaine de prestataires de service, dont certains ont plus de vingt ans d'ancienneté, ainsi que par une augmentation généralisée des salaires et la mise en place d'un plan quinquennal de régularisation de la situation des prestataires de service.



Par ailleurs, depuis 2023, la LONASE a mis en œuvre un programme d'extension de son réseau. « L'implantation en cours de mille cinq cent (1500) nouveaux kiosques entraîne la création de 1500 emplois directs. Il s'y ajoute l'ouverture d'une vingtaine d'agences et de bureaux dans les zones insuffisamment couvertes à travers le territoire national », détaille le communiqué.



Malgré ces avancées, selon l’intersyndicale révèle que la LONASE affiche encore un déficit de ressources humaines, nécessaire pour « maintenir sa croissance ».



L'Intersyndicale des travailleurs de la LONASE, représentée par l'UNSAS/SATRAL et le SNECCS/CNTS, indique qu'elle « veillera toujours à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi qu'à la sauvegarde de l'entreprise » tout en affirmant son engagement envers la protection des intérêts de tous les acteurs de la LONASE.

Source : https://www.jotaay.net/LONASE-Clarification-de-l-I...