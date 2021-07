LONDRES / Financement de l’éducation en 2021-2025 : Le Sénégal s’engage à injecter plus de 20% du budget national. Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 00:44 | | 0 commentaire(s)|

Les rideaux sont tombés sur le sommet mondial de l’éducation organisé par le Partenariat mondial pour l’Éducation, les 28 et 29 juillet 2021.



Le Sénégal qui a abrité à Diamniadio (Dakar) en 2018 la première conférence mondiale de collecte de fonds, a été représenté par le ministre Mamadou Talla qui a porté le message de son excellence le Président Macky Sall.



Dans la délégation sénégalaise, il y’avait aussi le ministre de l’Eau et de l’assainissement Serigne Mbaye Thiam en sa qualité de vice-président du GPE.



Au nom du Président de la République, Mamadou Talla a annoncé, en sa qualité de Ministre de l’Éducation nationale, la volonté ferme du gouvernement du Sénégal de voir à la hausse le financement national pour l'éducation et la formation des jeunes.



« Le Sénégal s’engage à relever le pourcentage du budget national alloué à l’éducation pour la période 2021 - 2025 dépassant le seuil de 20 %, fixé par la communauté internationale », révèle le ministre devant une grande assistance composée de chefs d’État et Leaders du monde entier.



Mamadou Talla a également indiqué qu’en 2021 déjà, 24,20 % du budget national est alloué à l'éducation.

Du haut du présidium, le ministre Talla a soutenu que le Sénégal s’est engagé à maintenir au moins l’investissement de 22,6% dans les cinq prochaines années.



Il faut rappeler que l’objectif de ce sommet a été d’inviter les pays riches membres du GPE à mobiliser au moins 5 milliards de dollars pour soutenir l’éducation de 175 millions d’enfants des pays membres du GPE au cours des 5 prochaines années. Pour les pays en développement, le GPE a voulu les encourager à consacrer au secteur de l’éducation au moins 20% de leurs budgets nationaux.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/LONDRES-Financement-de-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager