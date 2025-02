LONGUE NUIT NOIRE DES EMPLOYÉS DE LA CDC : Un plan social et une vingtaine d’agents redéployés au sein des filiales dans le pipeline Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|









Les employés de la Caisse des Dépôts et Consignation (Cdc) sont dans une longue nuit noire. Le Directeur général, Fadilou Keita, dans un communiqué, annonce un plan social dans la boîte. Et pour ‘’ préserver un maximum d'emplois’’, il a aussi annoncé le redéploiement d’une vingtaine d’agents sous forme de détachement, au sein des filiales du Groupe.. Ce, indique-t-il, pour rassurer, dans un cadre rigoureux et transparent.









L’audit organisationnel réalisé par le cabinet Kpmg a mis en évidence la nécessité d’optimiser les ressources humaines à la Caisse des Dépôts et Consignation (Cdc). En effet, cet audit entre dans le cadre de plusieurs audits initiés par le Directeur général de la Cdc, dès sa prise de fonctions, afin d'établir un diagnostic précis de l'institution. Selon le Directeur de la Cdc, les conclusions de l'étude ont été, dans un souci de transparence, partagées avec l'ensemble des collaborateurs lors de la retraite annuelle organisée en janvier 2025. Ainsi, après délibération à huis clos, au terme de la réunion de la Commission de Surveillance de la Cdc, le 27 janvier dernier, le Directeur général a été autorisé à mettre en œuvre un plan social, conformément aux dispositions réglementaires.

A cet effet, le Directeur général, ‘’conscient des enjeux humains liés à cette restructuration’’, a initié un plan de mobilité interne visant à préserver un maximum d'emplois. C’est pourquoi, il a révélé qu’une vingtaine d’agents de toutes catégories seront redéployés, sous forme de détachement, au sein des filiales du Groupe. Cette démarche s'inscrit, dit-il, dans une volonté de modernisation et d'optimisation des ressources, tout en assurant une gestion responsable des impacts sociaux liés à cette transformation.

Afin d’assurer un processus équitable et transparent, ajoute-t-il, un comité de mise en œuvre du plan social a été constitué par note de service. Il est composé de cinq membres, dont trois personnalités indépendantes. Il s’agit du chef de département Juridique de la Cdc; du conseiller juridique en charge de la fiscalité à la Cdc ; d'un juriste, d’un inspecteur du travail et de la sécurité sociale ; d’un inspecteur du travail et de la sécurité sociale, spécialiste en management des ressources humaines ; et d’un expert-comptable, conseiller juridique et fiscal. Ce comité, annonce le Directeur de la Cdc, aura pour mission de prendre en charge les dossiers entrant dans le champ des critères établis, en conformité avec les rapports et autres recommandations. Il s'attèlera ensuite à mener des entretiens individuels avec les travailleurs concernés, dans un esprit de responsabilité et d’écoute. La Direction générale de la Cdc réaffirme son engagement à conduire ce processus dans le respect absolu des droits des travailleurs et des dispositions réglementaires en vigueur.



M. CISS







Source : Source : https://www.jotaay.net/LONGUE-NUIT-NOIRE-DES-EMPLO...

Accueil Envoyer à un ami Partager