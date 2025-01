LSFP, UN TAUX D'AFFLUENCE RECORD DANS LES STADES Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2025 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

La Ligue sénégalaise de football professionnel se réjouit d’un taux de fréquentation des stades oscillant entre 80 et 85% lors des compétitions, a annoncé son vice-président chargé des compétitions. Dakar, 10 jan (APS) – La Ligue sénégalaise de football professionnel (LFP) est très »satisfaite » du taux de fréquentation des stades durant les compétitions, qui oscille entre 80 et 85%, a indiqué son vice-président chargé des compétitions, Pape Momar Lo. »Du point de vue de la popularité de nos compétitions, nous sommes satisfaits. Il y a une corrélation entre la capacité des stades et les entrées, avec 80 à 85 % de taux d’occupation. A ce niveau, nous sommes très satisfaits », a-t-il dit. Le vice-président chargé des compétitions s’exprimait, vendredi, lors de la conférence de la LSFP sur le bilan à mi-parcours de la saison. »L’année dernière, on nous a annoncé un chiffre sur le nombre de spectateurs enregistré dans nos stades qui était de 227 000 entrées payantes, plus que l’année dernière, à la même période », a-t-il précisé. Selon Pape Momar Lo, l’engouement des spectateurs dans les stades est dû, entre autres, »à la popularité des matchs, au niveau du jeu mais aussi à la monétisation des matchs ». Concernant la violence notée lors de certaines rencontres de Ligue 1, il a promis que la LSFP sera » totalement intransigeante » et qu’elle a pris des mesures concernant les incidents, énumérant les sanctions déjà prises par la Ligue sénégalaise de football professionnel contre certains clubs. »Il faut qu’on essaye de sécuriser l’environnement de nos compétitions. La LSFP a un œil rigoureux sur l’ensemble des clubs et sur la gestion de l’environnement de nos compétitions », a ajouté le vice-président de la LSFP. La LSFP va organiser ce weekend là 11-ème journée du championnat en Ligue 1 et Ligue, avant de démarrer, au mois de février, la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue, réservée aux moins de 20 ans. Source Logo: APS Primary Section: Sports Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/sports/lsfp-un-taux-daffl...

