LUTTE : Ada Fass dépose un recours pour contester sa chute devant Lac de Guiers 2

Le camp du lutteur Ada Fass, a déposé un recours au CNG de lutte, pour contester sa chute devant Lac de Guiers 2, vendredi dernier.



Le combat entre Lac de Guiers 2 et Ada Fass, disputé le 4 avril dernier, continue de susciter des débats dans l’arène. Battu par le puncheur du Walo, le camp d’Ada Fass a déposé un recours auprès du CNG, pour contester la victoire de Lac de Guiers 2, rapportent plusieurs sites.



Selon le président de l’écurie Fass Benno, les membres du staff ont officiellement déposé un recours ce matin auprès du Comité National de Gestion (CNG) de lutten pour contester la décision arbitrale ayant donné la victoire à Lac de Guiers 2.



« Nous avons recueilli tous les éléments, que nous avons mis sur une clé USB, avant de les déposer auprès du CNG. Si vous regardez bien les photos et les vidéos, vous verrez que les deux pieds de Lac 2 Guiers sont en dehors de l’enceinte. Or, le règlement stipule que lorsqu’un lutteur a les deux pieds hors de l’enceinte, il ne peut pas battre celui qui y est toujours », a déclaré le président de l’écurie Fass Benno, sur le plateau de "Lutte TV", rapporté par "Sénégal7" et cité par "Senenews".













IGFM