LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS: LE CESE DELIVRE SON SATISFECIT AU PERSONNEL DE SANTE

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a démarré sa deuxième session ordinaire de l’année 2020 hier sur le thème de la pandémie de la Covid-19 et de ses effets sur le système de santé de notre pays. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a ouvert le bal par une communication sur […]

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a démarré sa deuxième session ordinaire de l’année 2020 hier sur le thème de la pandémie de la Covid-19 et de ses effets sur le système de santé de notre pays. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a ouvert le bal par une communication sur la gestion de la pandémie au Sénégal. La séance plénière de la session s’est déroulée en visioconférence et a enregistré la participation de 108 conseillers sur les 120 que compte le CESE.

Les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental ont, à l’unanimité, salué la bravoure, le courage et la mobilisation du personnel de santé durant toute la pandémie du Covid-19. Ils ont en particulier relevé la rapidité de la riposte qui s’est traduite par les résultats encourageants obtenus par le Sénégal dans la lutte contre le coronavirus. Les résultats obtenus sont d’autant plus valorisants selon les conseillers que notre pays occupe la deuxième place dans le classement mondial des pays qui ont le mieux géré la crise sanitaire. Ils ont toutefois engagé le ministre de la Santé et de l’Action sociale à poursuivre les efforts engagés depuis le début pour endiguer la maladie et pour la pérennisation des acquis. Lors de sa communication, la présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mme Aminata Touré, a salué les progrès notables enregistrés par le Sénégal dans le domaine de la santé. Elle a relevé la construction de 36 hôpitaux dont 4 de grande envergure et 4 nouveaux hôpitaux en cours de construction. « Sans oublier les 102 centres de santé et la mise en œuvre historique de la couverture maladie universelle. Le budget de la santé qui s’élève actuellement à 198, 856 milliards a été multiplié ces derniers années », a-t-elle magnifié. Ces efforts, d’après Mme Aminata Touré, ont surtout permis de renforcer l’accès aux services de base et de bien-être des Sénégalais, conformément à un droit consacré par la Loi fondamentale.

ABDOULAYE DIOUF SARR «l’organisation de la Session du CESE en mode visioconférence est un acte de résilience» De son côté, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a salué l’apport et l’intérêt que le Conseil économique, social et environnemental apporte au débat sur les enjeux, les effets et les perspectives de la pandémie de Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr s’adressait aux conseillers de l’institution ce mardi 15 septembre 2020 à l’occasion de la première séance plénière de la deuxième session 2020 du Conseil Économique, Social et Environnemental entièrement consacrée aux effets du Covid 2019. « L’organisation de votre session en visioconférence dans le contexte particulier de la pandémie et des mesures barrières est en soi un acte de résilience qu’il faut saluer. Nous considérons que le CESE est une institution importante sur les réflexions majeures de notre pays », a dit le ministre de la Santé qui faisait l’état des lieux de la riposte contre la pandémie et entretenait les conseillers des perspectives sur notre système sanitaire.

Ce mercredi 16 septembre 2020, c’est le professeur Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann et le Pr Souleymane Mboup, directeur de l’institut de recherche en Santé et épidémiologie vont entretenir les conseillers des défis de la prise en charge des personnes infectées. Ils seront complétés dans leurs interventions par Dr Arame Top Sène, directrice générale de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, directrice générale de la Santé publique, Dr Amadou Sall, administrateur principal de l’institut Pasteur de Dakar, et Dr Amadou Yéri Camara, secrétaire général du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames). Autant dire que les conseillers du CESE ont accéléré la cadence de leurs travaux dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l’année 2020.

Mor FALL

Source : https://letemoin.sn/lutte-contre-le-coronavirus-le...