LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ARMES ET DE MUNITIONS : Une importante quantité de munitions de guerre saisie par la Douane sénégalaise sur un navire étranger Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 03:10 | | 0 commentaire(s)| La Douane sénégalaise a arraisonné un navire transportant trois conteneurs chargés de munitions de guerre. Ledit navire, dénommé EOLIKA et battant pavillon guyanais avait déclaré être en avitaillement au port de Dakar. Alertés par l’absence de documents fiables de navigation et de transport maritime mais surtout par les incohérences des déclarations du Capitaine du navire, les agents de la Subdivision maritime des Douanes, notamment ceux de la Brigade portuaire, renforcés par les agents en service à l’UMCC ont décidé de procéder à la fouille et au contrôle de la cargaison.



L’opération a permis la découverte de trois conteneurs remplis de divers types de munitions.

La valeur totale des cartouches ainsi saisies est estimée à plus de trois milliards de francs CFA sur le marché intérieur.

Pour mener les opérations de dépotage, d’ecor et d’évaluation de la cargaison dans les conditions sécuritaires requises en matière d’armes et d’explosifs, la Subdivision maritime des Douanes a travaillé, dans une parfaite synergie d’actions, avec les unités spécialisées de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, l’Unité NEDEX de l’Armée nationale, la Gendarmerie nationale et les services compétents du Port autonome de Dakar.



Les membres de l’équipage sont en train d’être auditionnés et une enquête approfondie est en cours.



La Douane sénégalaise, consciente des enjeux sécuritaires de l’heure, réaffirme sa détermination à jouer pleinement sa partition dans la sécurisation de la chaine logistique maritime internationale en parfaite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité et les acteurs portuaires.









