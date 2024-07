La BIDC recherche 70 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

La période de souscription va du 15 juillet 2024 au 9 août 2024 avec possibilité de clôture anticipée. Le nombre de titres à émettre est de 7 millions d’obligations avec un prix d’émission et une valeur nominale de 10 000 FCFA.



Selon les responsables de la BIDC, l’opération vise d’une part à financer le plan de relance en zone UEMOA dans un contexte Post-Covid-19 et d’autre part le financement de projets pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.



Le taux d’intérêt qui sera servi aux souscripteurs est de 6,50% net par an. Les intérêts seront payés semestriellement.



Quant à la durée de l’emprunt, elle est de 7 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital.



Selon les responsables de la Banque, conformément à l’article 49 des statuts, la BIDC, bénéficie des immunités, privilèges, facilités financières et exemptions fiscales. Ainsi, les revenus liés à ces obligations seront exonérés de tout impôt dans l’ensemble des pays de la CEDEAO.



Oumar Nourou





Source : La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est à la recherche de 70 milliards de FCFA à travers une première obligation verte et durable (GSS Bond) par appel public à l’épargne (APE)sur le marché financier régional de l’UEMOA dénommé « BIDC – EBID GSS BOND 6,50% 2024 -2031 ».Source : https://www.lejecos.com/La-BIDC-recherche-70-milli...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook