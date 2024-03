La BOAD va débloquer 53 milliards FCfa, pour des projets routiers au Sénégal, en Guinée et en Côte d'Ivoire Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mars 2024 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Partenaire financier clé, la BOAD concentre une part de plus en plus importante de son soutien dans le développement d’infrastructures, notamment routières. Une stratégie à fort impact, car susceptible de booster la croissance de plusieurs autres segments des économies ouest-africaines. Deux projets routiers en Guinée, au Sénégal et en Côte d’Ivoire ont obtenu l’approbation de financement du Conseil d’administration de la Banque Ouest africaine de développement.

Le premier appui d’une valeur de 23 milliards FCFA, est une tranche du financement nécessaire à l’aménagement et au bitumage de l’axe Labé-Mali-Kédougou-Fongolembi, une route Inter-Etat interconnectant le Sénégal et la Guinée. Elle constitue une section clé des corridors Conaky-Dakar-Bamako, en l’occurrence des tronçons CU11 (Conakry -Dakar) et CU2B (Bamako-Dakar par le Sud).

Le projet bénéficie également d’un engagement d’investissement de 159,56 millions d'euros de la Banque islamique de développement pour la section Labé-Mali. Sa mise en œuvre « renforcera le niveau de développement des infrastructures de transport dans la région, ce qui favorisera les échanges entre les communautés locales » selon la BOAD.

Le financement de 30 milliards FCFA accordé à la Côte-d’Ivoire est quant à lui destiné à la construction du tronçon Kobo-Kanawolo (47,3 km), une section de l’Autoroute du Nord. Il s’agit d’un chaînon de la route nationale A3 que l’Etat veut aménager en 2x2. Ce corridor raccorde notamment le Port d'Abidjan aux pays enclavés de l'hinterland, tels que le Burkina Faso et le Mali.

Selon la BOAD, la mise en place de ce réseau a pour objectif « d’accompagner la hausse du trafic le long de ce corridor en vue de soutenir la croissance de l’économie nationale ».



