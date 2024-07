La BRVM atteint un nouveau pallier avec 19 318,613 milliards de FCFA de capitalisation globale.

L’avant dernier pallier avait été atteint le 26 juin 2024 avec une capitalisation globale de 19 040,28 milliards FCFA.



A l’issue de la séance de ce vendredi 26 juillet 2024, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 36,768 milliards FCFA, se situant à 8 902,541 milliards FCFA contre 8 865,773 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 11,34 milliards, passant de 10 404,731 milliards FCFA la veille à 10 416,071 milliards FCFA ce vendredi 26 juillet 2024.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est établie à 1,411 milliard FCFA contre 264,623 millions FCFA la veille.



Les indices sont tous au vert. L ’indice BRVM composite a enregistré une progression de 0,42% à 239,30 points contre 238,31 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,41% à 119,76 points contre 119,27 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en progression de 0,87% à 112,87 points contre 111,90 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,45% à 1 730 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 770 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 4,81% à 545 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 3,73% à 7 780 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,48% à 7 130 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,01% à 2 275 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 4,82% à 1 975 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 1,83% à 1 075 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 1,16% à 850 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,14% à 865 FCFA).

