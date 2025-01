La BRVM termine l’année 2024 avec 28,89 % de progression : La tendance haussière et la modernisation continuent…. Malgré le contexte économique régional et international marqué par plusieurs perturbations depuis la COVID-19 et une lutte acharnée contre l’inflation, la BRVM connaît une progression continue de sa capitalisation boursière, témoignant de la résilience et de l’attractivité croissante de notre marché financier pour les investisseurs régionaux et internationaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Selon les dernières nouvelles, la BRVM a clôturé l’année 2024 avec une capitalisation record du marché des actions qui passe de 7 966,96 milliards (fin 2023) à 10 078,68 milliards de Francs CFA soit une progression de 26,51% et un gain de 2 111,72 milliards en un an. La capitalisation du marché obligataire a, quant à elle, progressé de 2,23% se situant à 10 532,37 milliards de Francs CFA comparés à 10 302,28 milliards en fin d’année dernière, ce qui témoigne d’une amélioration de la contribution de notre Bourse au financement à long terme de nos économies.



Cette évolution positive de la capitalisation globale du marché renforce le poids de la BRVM dans l’économie régionale, soit environ 15,12% du PIB alors qu’elle ne représentait que 9,17 % en 2012.



S’agissant des indices, le BRVM Composite a progressé de 28,89%, l’une de ses meilleures performances au cours des 10 dernières années (2014 : +11,23% ; 2021 : +39,15% ; 2024 : +28,89) au 31 décembre.



En ce qui concerne la valeur des transactions, elle est en hausse de 16,19% par rapport au niveau de 2023, confirmant une forte activité des investisseurs et de leurs intermédiaires (SGI et SGO) sur notre marché secondaire.



Cette dynamique de marché s’accompagne d’une stratégie d’innovation portée par la BRVM avec l’introduction de l’indice BRVM Composite Total Return en 2025 qui marque une avancée significative, permettant d’intégrer les dividendes payés dans le calcul des performances. Cette innovation apporte aux gestionnaires de portefeuille un nouvel outil de gestion et offre aux investisseurs une perspective plus globale de la rentabilité des sociétés cotées à la BRVM.



De plus, la révision de la classification sectorielle et la création de nouveaux indices constituent une autre étape-clé dans la modernisation de notre Bourse Régionale. Elles viennent apporter une meilleure lisibilité des performances par secteur et facilite les analyses stratégiques pour les investisseurs, en lien avec l’évolution de l’économie régionale et internationale.



À la fin de cette année 2024, la BRVM a consolidé sa position de 5ième bourse de notre continent, derrière Johannesburg, Casablanca, Lagos et Le Caire.

Avec une IPO (Offre Publique Initiale) réalisée et une seconde déjà lancée la même année, la BRVM récolte une bonne moisson parmi ses pairs du continent.



Enfin, suivant les indicateurs disponibles, les bourses, à travers le monde, ont encore montré qu’elles restent le baromètre de l’économie et surtout un bon indicateur du moral des investisseurs.



2025 s’annonce sous de bons auspices avec les chantiers en cours sur les marchés de dérivés et de matières premières ainsi que les nouvelles opérations et produits innovants annoncés.



« Un grand merci à tous ceux (États de l’Union, AMF-UMOA, SGI, SGO, BTCC etc. Émetteurs, Sociétés cotées, Investisseurs institutionnels et particuliers) qui ont ardemment contribué à ce succès sous le leadership de la gouvernance et de la gestion de la BRVM », conclut la note d’information.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook